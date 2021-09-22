人民网北京9月22日电 （申佳平）据国家统计局官网消息，国家统计局、科学技术部和财政部近日联合发布《2020年全国科技经费投入统计公报》（以下简称《公报》）显示，2020年我国研究与试验发展（R&D）经费投入总量突破2.4万亿，达到24393.1亿元，比上年增加2249.5亿元，增长10.2%，增速比上年回落2.3个百分点。

国家统计局社科文司统计师张启龙表示，2020年我国R&D经费投入增速较上年回落2.3个百分点，但R&D经费投入强度（与GDP之比）达到2.40%，提升幅度创近11年来新高。从区域上看，长江经济带R&D经费达到11689.2亿元，比上年增长10.7%，增速快于全国平均水平；中西部地区R&D经费增速连续4年超过东部地区，追赶态势明显。

R&D经费投入再创新高

张启龙介绍，2020年我国R&D经费投入延续了“十三五”以来两位数以上增长态势，但受新冠肺炎疫情等因素影响，增速较上年回落2.3个百分点。由于R&D经费增速比现价GDP增速快7.2个百分点，R&D经费投入强度（与GDP之比）达到2.40%，比上年提高0.16个百分点，提升幅度创近11年来新高。

从国际比较看，我国R&D经费投入呈现稳中有进态势。一是总量稳定增长。2020年，我国R&D经费总量约为美国54%，是日本的2.1倍，稳居世界第二；2016-2019年，我国R&D经费年均净增量超过2000亿元，约为G7国家年均增量总和的60%，成为拉动全球R&D经费增长的主要力量。二是增速全球领跑。2016-2019年，我国R&D经费年均增长11.8%，增速远高于美国（7.3%）、日本（0.7%）等科技强国。三是强度追赶加快。在世界主要经济体中，我国R&D投入强度水平已从2016年的世界第16位提升到第12位，接近OECD国家的平均水平。

企业拉动作用增强

数据显示，2020年，企业R&D经费18673.8亿元，比上年增长10.4%；占全国R&D经费的比重达76.6%，对全国增长的贡献达77.9%，分别比上年提高0.2和9.4个百分点。

张启龙指出，这体现出企业拉动作用进一步增强。其中，规模以上工业企业R&D经费15271.3亿元，比上年增长9.3%；投入强度（与营业收入之比，下同）为1.41%，比上年提高0.09个百分点。重点领域R&D经费投入强度稳步提高，为关键核心技术攻关和产业基础能力提升创造条件。在规模以上工业中，高技术制造业R&D经费4649.1亿元，投入强度为2.67%，比上年提高0.26个百分点；装备制造业R&D经费9130.3亿元，投入强度为2.22%，比上年提高0.15个百分点。

他同时指出，从区域上看，2020年，我国东、中、西部地区R&D经费分别为16517.3 亿元、4662.9亿元和3212.9亿元，分别比上年增长9.2%、12.0%和12.4%，中西部地区增速连续4年超过东部地区，追赶态势明显。R&D经费超过千亿元的省份达到8个，比上年增加2个。从重点区域看，京津冀、长三角地区R&D经费分别为3446.0亿元和7364.7亿元，分别比上年增长5.6%和9.5%；长江经济带R&D经费达到11689.2亿元，比上年增长10.7%，增速快于全国平均水平。

基础研究经费保持增长

数据显示，2020年，我国基础研究经费为1467.0亿元，比上年增长9.8%，增速较上年回落12.7个百分点；占R&D经费比重为6.01%，连续两年保持在6%以上。

张启龙强调，高等学校和政府属研究机构是我国基础研究活动两大执行主体，受疫情影响，复学复工较为延迟，对部分科研活动产生一定影响。2020年，高等学校、政府属研究机构基础研究经费分别为724.8亿元和573.9亿元，分别比上年增长0.4%和12.5%，增速较上年分别回落22.0和8.1个百分点，二者对全国基础研究经费增长贡献率由上年的89.6%减少到50.4%，是基础研究增速放缓的主要原因。

创新支持政策取得成效

在政策支持方面，张启龙表示，随着研发费用加计扣除政策进一步完善，2020年，规模以上企业享受研发费用加计扣除减免税金额为2421.9亿元，比上年增长29.4%。相关调查显示，企业对该政策认可度高达87.7%，比上年提高2.7个百分点。以“减税”替代“直补”支持创新政策取得良好成效，企业研发活动积极性持续提升，规模以上开展研发活动企业占比为28.4%，比上年提高2个百分点。相关部门明确将制造业企业研发加计扣除比例由75%提高到100%，有望带动企业进一步加大科技创新投入、提高技术能力和产业链供应链水平。

此外，根据全国财政决算数据，2020年国家财政科学技术支出为10095.0亿元，比上年减少622.4亿元，下降5.8%。其中，中央财政科学技术支出3758.2亿元，下降9.9%，占财政科学技术支出的比重为37.2%；地方财政科学技术支出6336.8亿元，下降3.2%，占比为62.8%。中央和地方财政科技支出下降，主要受新冠肺炎疫情影响，当年部分财政支持科技项目出现了延迟或暂缓执行的情况。

张启龙表示，未来，在继续扩大经费投入规模的同时，还需进一步优化经费投入结构，提高投入质效。一是优化政府资金投放，在保增长基础上，进一步向经济社会发展最迫切的重大需求集中、向重点领域关键行业倾斜，改进经费预算管理和拨付方式，发挥好“指挥棒”作用。二是发挥企业主体作用，鼓励企业进一步加大对原始创新和自主攻关的投入，通过组建创新联合体等方式强化产学研合作，提升“主力军”战力。三是健全全社会多元化投入机制，完善社会捐赠、风险投资、金融科技产品等资金来源渠道，大力发展新型研发机构，营造“多元化”生态。

(责编：申佳平、吕骞)