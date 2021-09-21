人民网北京9月21日电 （记者王连香）据公安部交通管理局官方微信消息，截至9月21日17时，全国道路交通安全形势总体平稳，主干公路交通整体畅通，未发生大范围、长距离交通拥堵和车辆人员滞留。

中秋节期间道路交通情况。人民网记者 王连香摄

公安部交通管理局表示，为确保中秋节假期道路交通安全顺畅，全国公安交管部门启动高等级勤务、落实最严密措施，广大交警辅警放弃休假、坚守岗位、奋战路面，日均投入警力15.5万人次、警车5.4万余辆次，认真做好秩序疏导、巡逻管控、宣传提示、管理服务等工作，严查超员、超载、超速和疲劳驾驶、酒驾醉驾、货车违法载人等严重交通违法，为群众欢度佳节创造了良好道路交通环境。

据相关负责人表示，针对节日期间中东部地区出现大范围降雨，公安交管部门与交通运输和公路经营管理单位密切配合，提前在重要点位投放救援车辆、清障车辆和应急装备，加强指挥调度、协调联动、预警提示、应急处置，有力保障了恶劣天气期间交通安全有序畅通。

当前正值秋收农忙时节，农村地区交通出行增多。公安部交通管理局提醒广大农村群众，要遵守交通法规，安全文明出行，务工务农出行要以生命为重、安全为大，不乘坐超员面包车，更不能违法乘坐轻型货车、三轮车、拖拉机出行。要牢记安全带就是生命带，驾乘全员全程系好安全带，确保自身交通安全。

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