人民网北京9月21日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团(以下简称国铁集团)获悉，9月20日，全国铁路发送旅客730.2万人次，运输安全平稳有序。9月21日是中秋小长假最后一天，全国铁路迎来返程客流高峰，预计发送旅客880万人次，铁路部门将加开旅客列车839列。

据国铁集团相关负责人介绍，为应对返程客流高峰，各地铁路部门统筹疫情防控和运输组织，持续加大运力投放，优化运输组织，并结合旅客实际需求积极推出多种服务措施，努力打造温馨旅途。

哈尔滨局集团公司针对降温天气，对漠河、古莲等地车站以及满归、加格达奇等方向旅客列车启动供暖工作，为旅客提供温暖的出行环境。

沈阳局集团公司沈阳、大连、长春等车站在做好消毒、通风、进站测温的基础上，在服务台、进站通道等处所增设一次性口罩领取处，方便旅客安全顺利乘车。

郑州局集团公司郑州东站城际候车区设置登机牌自助打印机，换乘的旅客实现城际列车与新郑机场T2航站楼无缝接驳。洛阳龙门站增设4台旅客服务智能机器人和2台消杀机器人，助力旅客出行。

武汉局集团公司增开列车32趟，重联运行动车组36趟。武汉、汉口等站，组织党团员、志愿者轮班值守，扶老携幼，有序引导旅客出行。

西安局集团公司西安至成都间开行157趟往返动车组列车，平均5分钟一趟，满足旅客随到随走。

上海局集团公司加大热门方向运能供给，增开上海、杭州、合肥至西安、郑州、南昌、黄山等热门方向98趟旅客列车，重联运行243趟动车组列车。

济南局集团公司增开青岛、烟台、临沂等方向旅客列车33趟，增加旅客席位5.1万个。

广州局集团公司增开夜间高铁列车21趟，在各进站通道设置“急客通道”，保障旅客快捷出行。

南昌局集团公司在南昌至上海虹桥、福州至龙岩等方向加开夜间动车16趟，进一步方便旅客出行。

南宁局集团公司在南宁东、柳州等火车站，协调当地运输部门增开32趟接驳车，解决旅客出行“最后一公里”难题。

成都局集团公司在成渝城际、渝贵铁路、成贵高铁等热门线路加开动车组153趟。在部分列车上开展中秋诗会，与旅客一道打月饼、猜灯谜、话民俗，共享温馨团圆之乐。

昆明局集团公司在客流集中车站划分“老年旅客专用候车区”，开辟“绿色通道”，确保老年旅客安全便捷进站乘车。

乌鲁木齐局集团公司加强重点旅客服务工作，为老年人做好登记提前安排其进站乘车。

铁路部门提示广大旅客朋友，假日期间车站、列车客流量较大，旅途中请做好个人卫生防护，配合铁路部门落实站车防疫措施，共同维护安全健康旅行环境。具体列车开行情况和服务资讯信息，可在铁路12306网站（含手机客户端）查询。

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