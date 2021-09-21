人民网记者 乔雪峰 余璐 许维娜 杜燕飞

海上生明月，天涯共此时。中秋节是我国的传统节日，也是阖家团圆的日子。一块月饼，一轮满月……团圆，是萦绕在人们心头的温情企盼。

但由于工作需要，一些人依旧坚守岗位，奋斗在一线，舍小家为大家，不能回家跟家人团聚。他们，是新时代最可爱的人。

中国铁路北京局集团有限公司公司北京客运段列车长冯华在Y509次列车上和旅客开展节日互动，向回家过节的旅客赠送月饼。北京铁路局供图

列车员包美玉服务老人儿童重点旅客。北京铁路局供图

列车员崔龙在滦县车门口帮助携带重物的乘客下车。北京铁路局供图

中秋节假期，中国铁路北京局集团公司北京客运段京福车队列车长冯华带领班组坚守岗位，选择在列车上同旅客一起过节。

在列车上，冯华通过做游戏互动将精心准备的各种口味月饼送给旅客，营造了浓郁的节日氛围。此外，她还组织班组职工为旅客送水送祝福，让旅客旅行体验更美好。

“佳节共赏天上月，我在岗位过中秋。”冯华告诉记者，虽然不能回家过节，但大家以车为家，以旅客为亲人，将归途变为了坚守、把团圆变成了守护，让旅客的中秋归乡之旅温馨而难忘。

刘瑞芳正在查看“十四运会一体化气象预报预警系统”。中国气象局供图

中秋节期间，“十四运会”各项赛事在如火如荼的举行着。“十四运会和残特奥会气象台”预报服务中心值班主任刘瑞芳在“十四运会”天气雷达监测网、十四运天气实况网、十四运卫星监测网等各个系统间自如切换，确保每一项赛事在气象服务的保驾护航下精彩、圆满。

刘瑞芳告诉记者，自8月17日开始，她已经连续在岗30多天，为了更好地服务“十四运会”，除了“来，接着干吧！”这句口头禅，她在每天制作预报产品前都要先掌握各项赛事安排，以便做到心中有数、靶向服务。

中秋节期间，李冬伟在东北虎豹国家公园体制试点区珲春片区开展红外相机监测。国家林业和草原局供图

2012年，是吉林省珲春市林业局巡护队队长李冬伟从农民志愿者变成专业巡护员的起点。

“守护绿水青山，共建生态家园。”的座右铭伴随了李冬伟9个春秋。春秋翻山越岭攀岩渡河架设相机、夏天跋山涉水巡山清套维护红外相机、冬季趟雪开路调查开展反盗猎清山清套，这是李冬伟和巡护队员工作的常态。

中秋节期间，生物多样性保护野外专业科考队队员施小刚带领团队在大熊猫国家公园体制试点区卧龙片区开展科研监测工作。国家林业和草原局供图

位于四川省汶川县的卧龙国家级自然保护区是我国最早建立的以保护大熊猫及其栖息地为主的自然保护地，也是全球生物多样性热点区域之一。

施小刚，是大熊猫国家公园体制试点区卧龙木江坪保护站站长，从事生物多样性保护工作29年，带领着一支由林业部门主导、我国最大规模的野外专业科考队。

施小刚介绍道，科考队一年有两百多天呆在野外，一年人均步行超500公里，冒雨作业、遭遇雪崩、经受巨大温差考验、忍受高山缺氧，这是科考队员们面对的挑战。

中秋节期间，大藤峡水力发电厂职工吴义斌现场检查设备运行情况，为中秋夜的万家灯火通明保驾护航。水利部供图

“中秋我在岗，假期‘不打烊’。”大藤峡水力发电厂运行人员吴义斌表示，中秋节期间，大藤峡水力发电厂统筹安排机组运行方式，合理利用来水，增加发电效益。

检维人员严格落实24小时值班制，在保证持续向广西电网输送清洁能源的同时，竭力捍卫机组安全稳定运行，为流域和地方经济社会发展贡献大藤峡力量。

中秋节期间，在海拔4765米的110千伏五道梁变电站检修现场，青海海西供电公司变电检修试验班工作人员正将变电站重要负荷转入车载移动式变电站内。青海电力供图

作为青藏铁路配套供电工程的联络变电站，五道梁变电站肩负着青藏铁路沿线、五道梁、沱沱河地区供电的重任。自2005年投运以来至今已运行16年，需要实施解体大修。而张东成和宋博是这次大修的主力，中秋节前他们就带着移动式变电站和检修器材、抗高反药物驻扎在五道梁。

“今天咱们再加把劲儿，争取提前完成电力设备检修，早点回家。”青海海西供电公司变电检修试验班的张东成一边对宋博说，一边拿起电缆娴熟地完成了一个电缆头制作，这是他18个小时内完成的第36个电缆头。

假期期间，江苏省送变电有限公司翁启斌攀登世界最高输电铁塔一一江苏凤城一梅里500千伏长江大跨越工程北塔160米节点处，准备组装第16号塔材。国网江苏省电力公司供图

中秋节期间，北京大兴国际机场供电服务中心牛海龙、李越按照常态化供电运维标准，在新机场西站进行设备带电检测以及红外测温工作。国网北京市电力公司供图

(责编：申佳平、吕骞)