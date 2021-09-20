天舟三号货运飞船与空间站组合体自主快速交会对接模拟图。航天科技集团五院供图

人民网北京9月20日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，天舟三号货运飞船入轨后顺利完成入轨状态设置，于北京时间2021年9月20日22时08分，采用自主快速交会对接模式成功对接于空间站天和核心舱后向端口，整个过程历时约6.5小时。

天舟三号装载了航天员生活物资、舱外航天服及出舱消耗品、空间站平台物资、部分载荷和推进剂等，与天和核心舱及天舟二号组合体完成交会对接后，转入三舱（船）组合体飞行状态。

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