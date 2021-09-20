天舟三号模拟图。受访者供图

人民网北京9月20日电 （记者赵竹青）9月20日15时10分，搭载天舟三号货运飞船的长征七号遥四运载火箭，在我国文昌航天发射场点火升空，顺利进入预定轨道，发射取得圆满成功。天舟三号这次都带了些啥？航天科技集团五院天舟三号总指挥冯永介绍说，“天舟三号携带的货物主要包括航天员生活物资、航天饮水、气体补给、卫生用品、应急储备物资、出舱消耗品、维修备件和实验载荷等，与天舟二号基本一致。”

冯永表示，货运飞船主要任务是为空间站运输、存贮货物；运输、补加推进剂；并将废弃物收集、存放，带回大气层销毁，天舟三号此行也不例外。天舟三号任务是空间站关键技术验证及建造阶段的第二次货物运输应用性飞行，货运飞船为满载状态，运载了可支持3名航天员6个月的在轨驻留物资、空间站备份设备、空间科学载荷等货物；此外，还携带了补加推进剂等上行物资，在停靠期间还具备并网供电能力，可以为空间站提供供电支持。

带了“空气”

太空是一个接近真空的环境，航天员在空间站内生存需要适宜的大气环境，所以天舟三号携带的第一样特殊货物，就是气瓶。

可别小看了这个气瓶，它是用特种复合材料制成，可以充至300倍大气压力，这样充1瓶氧气就能供航天员很长时间使用。

带了“水”

航天员长期在空间站驻留生活，除了空气之外，更离不开宝贵的水资源。天舟三号这次带了多组水箱，用于航天员饮水和使用。

据航天科技集团五院货运飞船系统总体主管设计师王冉介绍说，这些水箱均采用了轻质、柔软材料制成的“水囊”包装，不仅可以保证饮水安全，还可以在饮水用尽后更好地收纳。

带了“衣服”

天舟三号带的货物里最“金贵”的要数舱外航天服了，它主要功能是为航天员提供太空中生存所需的供氧、调温、辐射防护等。

这套装备重达90多公斤，价格也相当可观，据说超过8位数。货运飞船系统为了上行运输这套“装备”，专门设计了舱外服支架，保证其运输过程中不会损坏“一针一线”。

带了多个“太空包裹”

除了上面三样特殊货物，天舟三号随身携带的其他货物都是用标准化、型谱化的货包装载的。这些货包不仅具有良好的力学承载性能，还有抗菌、防霉、阻碍燃烧、无有害气体挥发等多个优点。

值得一提的是，研发出适合货运飞船货包材料的灵感竟然是源于螃蟹壳。“经过大量探索和试验，研制人员从‘横行将军’的壳里提取了一种特有成分，经过特殊工艺，特殊制作，研发出性能优异的天舟货包材料。”王冉介绍说。

带货数量增加25%

在货物装载方面，天舟三号货运飞船充分继承了天舟二号货运飞船的经验，并进行了持续优化和改进。

“相比天舟二号，天舟三号货物装载的密度更大了，货物在发射场安装的效率更高了。此外，天舟三号货运飞船运载的物资要满足航天员6个月的需求，所以它的整船装载能力更高，装载的货包数量相比天舟二号货运飞船装载的数量增加了25%；而且经过优化设计等‘精装修’，货格‘外墙面’更加舒适、美观，给航天员提供了更加舒适的环境。”航天科技集团五院天舟三号货运飞船系统总体主任设计师杨胜介绍说。

据了解，相比天舟二号，此次天舟三号更多地携带了一些空间应用实验设备，包括航天医学实验、航天技术实验、搭载实验等相关设备；以及一些来自地球的种子，包括一些树、蔬菜、大豆等种子，用来进行太空育种实验。

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