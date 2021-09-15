人民网北京9月14日电 （记者夏晓伦）近日，2021年中国国际服务贸易交易会(以下简称服贸会)在北京顺利闭幕。作为全球服务贸易的重要组成部分，金融服务备受各方关注，金融服务专题展也成为了热门展区。

记者了解到，多家金融机构在现场展示了其数字金融、智慧金融服务的最新成果。

以工商银行为例，其在服贸会期间集中发布了工行“环球撮合荟”跨境撮合平台2.0版本、“贸金e信”服务方案、“两区”建设跨境金融服务通品牌、工银e支付境外服务等4项创新产品。

此外，工商银行还与客户签署了跨境人民币、全球现金管理、“企保通”等多项业务合作协议。同时，创设了“工银融汇通”和“两区”专属服务品牌，首发“两区”金融服务“十项措施”。

有关业内人士认为，在全球服务贸易快速发展的过程中，现金管理服务扮演着举足轻重的角色。

实际上，对于“走出去”的中国企业和“走进来”的外国企业而言，各国和地区跨境支付系统各不相同，且跨境资金调拨业务量大、中间环节多、时间周期长，实现全球资金高效率的“可视、可控、可运作”是企业共同的痛点。

尤其是对中国企业而言，向世界一流企业迈进，对构建高效安全、互联互通的跨境资金支付与管理体系带来了前所未有的机遇和挑战。

对此，中国工商银行总行结算与现金管理部总经理陈昭旭介绍，2009年，工行率先同业推出了全球现金管理服务，围绕中资“走出去”和外资“走进来”客户需求，提供以跨境支付结算为核心的银行综合服务方案，并从客户体验出发，不断升级优化产品与服务。

一是打通境内境外一体化结算网络。持续推动科技和业务的深度融合，搭建境内外一体化全球现金管理平台，实现了工行境内外机构间结算金融的互联互通，极大地提升客户境内境外资金调拨效率、降低国际间资金汇划成本、增强跨国资金流转的安全性。

二是丰富线上线下一体化应用渠道。一方面，发挥API平台、工行云等优势，对传统现金管理进行数字化重构，不断丰富企业网银、银企互联、财资管理云端全球现金管理服务的应用；另一方面，不断拓展线下全球服务网络，在49个国家设立426个分支机构，为全球重点经济城市等提供服务。

三是提升场景化营销适用性。将全球支付系统与海外当地清算系统进行互联对接，打通海外本地支付结算的“最后一公里”，为企业带来线上全球资金集中支付快速入账体验。同步配套推出海外预约付款、跨币种付款、全球发薪等服务，支持企业在多种场景下全球资金结算需求。

那么，全球现金管理服务如何助力服务贸易发展？陈昭旭认为，一是盘活企业全球资金。通过上线全球现金管理服务，企业总部能及时掌握海外各地资金分布与变动情况，并结合整体资金安排进行全球范围内的头寸调拨，有利于跨国企业统筹管理全球资金节点，盘活各分支机构的金融资产。

二是贯通境内境外两个市场。全球现金管理各项服务连接着境内和境外两端，能够协助客户打通境内境外交易流通环节。

三是创造财务管理价值。基于境内境外一体化系统的资金跨境闭环运作，可以降低企业资金在途时间，节约财务成本，充分体现出金融服务创造价值的经营理念。

四是降低跨境交易风险。全球现金管理的避险交易板块，可通过衍生交易提前锁定跨境交易中的利率风险、汇率风险及大宗商品交易风险，为客户全球贸易保驾护航。

陈昭旭最后表示，将时刻关注国际市场与同业的新趋势，关注和把握技术变革，在支持企业高质量发展中，推进全球现金管理业务自身的高质量发展。

(责编：罗知之、高雷)