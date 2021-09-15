人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

助力全球服务贸易发展 工商银行深化全球现金管理服务

2021年09月15日13:39 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月14日电 （记者夏晓伦）近日，2021年中国国际服务贸易交易会(以下简称服贸会)在北京顺利闭幕。作为全球服务贸易的重要组成部分，金融服务备受各方关注，金融服务专题展也成为了热门展区。

记者了解到，多家金融机构在现场展示了其数字金融、智慧金融服务的最新成果。

以工商银行为例，其在服贸会期间集中发布了工行“环球撮合荟”跨境撮合平台2.0版本、“贸金e信”服务方案、“两区”建设跨境金融服务通品牌、工银e支付境外服务等4项创新产品。

此外，工商银行还与客户签署了跨境人民币、全球现金管理、“企保通”等多项业务合作协议。同时，创设了“工银融汇通”和“两区”专属服务品牌，首发“两区”金融服务“十项措施”。

有关业内人士认为，在全球服务贸易快速发展的过程中，现金管理服务扮演着举足轻重的角色。

实际上，对于“走出去”的中国企业和“走进来”的外国企业而言，各国和地区跨境支付系统各不相同，且跨境资金调拨业务量大、中间环节多、时间周期长，实现全球资金高效率的“可视、可控、可运作”是企业共同的痛点。

尤其是对中国企业而言，向世界一流企业迈进，对构建高效安全、互联互通的跨境资金支付与管理体系带来了前所未有的机遇和挑战。

对此，中国工商银行总行结算与现金管理部总经理陈昭旭介绍，2009年，工行率先同业推出了全球现金管理服务，围绕中资“走出去”和外资“走进来”客户需求，提供以跨境支付结算为核心的银行综合服务方案，并从客户体验出发，不断升级优化产品与服务。

一是打通境内境外一体化结算网络。持续推动科技和业务的深度融合，搭建境内外一体化全球现金管理平台，实现了工行境内外机构间结算金融的互联互通，极大地提升客户境内境外资金调拨效率、降低国际间资金汇划成本、增强跨国资金流转的安全性。

二是丰富线上线下一体化应用渠道。一方面，发挥API平台、工行云等优势，对传统现金管理进行数字化重构，不断丰富企业网银、银企互联、财资管理云端全球现金管理服务的应用；另一方面，不断拓展线下全球服务网络，在49个国家设立426个分支机构，为全球重点经济城市等提供服务。

三是提升场景化营销适用性。将全球支付系统与海外当地清算系统进行互联对接，打通海外本地支付结算的“最后一公里”，为企业带来线上全球资金集中支付快速入账体验。同步配套推出海外预约付款、跨币种付款、全球发薪等服务，支持企业在多种场景下全球资金结算需求。

那么，全球现金管理服务如何助力服务贸易发展？陈昭旭认为，一是盘活企业全球资金。通过上线全球现金管理服务，企业总部能及时掌握海外各地资金分布与变动情况，并结合整体资金安排进行全球范围内的头寸调拨，有利于跨国企业统筹管理全球资金节点，盘活各分支机构的金融资产。

二是贯通境内境外两个市场。全球现金管理各项服务连接着境内和境外两端，能够协助客户打通境内境外交易流通环节。

三是创造财务管理价值。基于境内境外一体化系统的资金跨境闭环运作，可以降低企业资金在途时间，节约财务成本，充分体现出金融服务创造价值的经营理念。

四是降低跨境交易风险。全球现金管理的避险交易板块，可通过衍生交易提前锁定跨境交易中的利率风险、汇率风险及大宗商品交易风险，为客户全球贸易保驾护航。

陈昭旭最后表示，将时刻关注国际市场与同业的新趋势，关注和把握技术变革，在支持企业高质量发展中，推进全球现金管理业务自身的高质量发展。

(责编：罗知之、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
助力全球服务贸易发展 工商银行深化全球现金管理服务
　　人民网北京9月14日电 （记者夏晓伦）近日，2021年中国国际服务贸易交易会(以下简称服贸会)在北京顺利闭幕。作为全球服务贸易的重要组成部分，金融服务备受各方关注，金融服务专题展也成为了热门展区。…
国家统计局：8月就业形势总体稳定 青年人失业率明显下降
　　人民网北京9月15日电 （申佳平）据国家统计局官网显示，1-8月份，全国城镇新增就业938万人，完成全年目标的85.3%。8月份，全国城镇调查失业率为5.1%，与7月份持平。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部