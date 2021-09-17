赵竹青

编者按：国家统计局公布的数据显示，尽管遭受新冠肺炎疫情的冲击，以新产业、新业态、新模式为主要内容的发展新动能依然实现快速增长，成为推动中国经济高质量发展的强大支撑。为此，人民网推出“发现中国经济新动能”系列报道，从“网络经济、经济活力、创新驱动、知识能力、转型升级”五个维度，展现中国经济新动能的蓬勃生命力。

“以前采购要花两三天、打无数个电话、发几轮邮件才能摸清楚的下游供应商库存状况，现在有了产业链平台，几秒钟就能调取数据，大大提高了我们安排生产计划的效率。”

言及工业互联网带来的变化，中国电子科技集团公司第48研究所（以下简称“中电科48所”）新能源事业部高级工程师李鑫磊的欣喜之情溢于言表。

他所在的中电科48所，是国家级微电子、太阳能电池的研发及生产专业机构，为了让其最新打造的1000兆瓦太阳能光伏产业链真正能够链接产业上下游，该所联合国家级工业互联网平台企业树根互联，共同打造了“光伏新能源产业链平台”。

该平台自应用以来，引发了剧烈的“链式反应”，首先体现在光伏组件车间的生产管控上：大数据精细管理实现后，产品质量变得可追溯，有利于改进生产工艺，提高光伏产品的发电效率。

同时，在光伏发电站的管理上，也实现了低成本的远程运维：不仅可以做到对发电情况的远程实时监控，还能结合物联网技术，实现供应链质量溯源。

目前，“光伏新能源产业链”实现了2000多台光伏设备、1000多个光伏电站系统的物联接入，覆盖了湖南省60%以上的光伏装备产业链相关企业。同时，依托远程运维功能，光伏设备管理效率提高10%以上，光伏电站运维成本降低10%以上。

这种新动能的“火花”，不仅闪烁在车间工厂，也闪耀在百姓的日常生活中。自动驾驶技术就是其中之一。

过去两年，北京市顺义区北小营镇政府与蘑菇车联合作将一条7.2公里、有18个路口的开放混合道路布设5G“车路协同”装备，实现高级别自动驾驶。

据了解，该项目是全国首个基于5G的开放式商用车路协同示范路，实现了300多个交通关键事件场景。

比如，其中一个场景被称作“绿波通行”，即消防车出警时，将被认定为特殊车辆，途经的交通信号灯会切换为绿灯来争取一切宝贵的救援时间。

自动驾驶清扫车。受访者供图

自动驾驶技术在湖南衡阳的街头，则呈现出另外一番景象。凌晨4点，自动驾驶清扫车按照平台调度，自主唤醒自动出仓奔向指定街区，最炎热的午后，也能看到萌新可爱的清扫车穿梭热闹的小巷执行任务。由于车身搭载激光雷达、摄像头等传感器，清扫车可以自主避障，应对复杂路况。

蘑菇车联副总裁邓志伟介绍：“一台自动驾驶清扫车可承担相当于5名环卫人员的作业量。1小时可清扫4000-5000平米。工程化的管理平台可以批量预设、批量调度，远程查看实时车况，节省人力成本，更极大减少了因高峰拥堵和车辆怠速所产生的污染问题。”

无人驾驶物流车。受访者供图

作为全球最繁忙的国际机场之一，香港国际机场每天都承载着巨量的客运和货运需求。2019年，香港国际机场携手驭势科技共同研发无人驾驶物流车并正式投入服务，成为全球首次在机场实际操作环境下运行的无人驾驶物流车，也是世界首个无人驾驶物流车运营项目。今年初，香港国际机场全面采用无人物流车取代传统人力驾驶拖车来运送旅客行李。

这一项目的独特之处是物流车上不再需要安全员，彻底实现了“真无人”。2020年，在疫情肆虐之时，这里的无人驾驶物流车仍然开展常态化、无人化的运营，助力实现货运物流“零接触”。当遇到台风天等恶劣天气，航班被迫取消，而无人物流车始终正常运营，成了机场的一道风景线。

数据来源：国家统计局统计科学研究所

数据的小变化，正孕育着大趋势。据国家统计局统计科学研究所测算，2020年，中国经济新动能转型升级指数为150.7，同比增长3.6%。从主要构成指标来看，2020年，战略性新兴产业增加值占GDP比重为11.7%，比上年提高0.2个百分点，比2014年提高4.1个百分点。

新经济带来新动能。在政策的大力支持下，工业互联网、集成电路、软件、人工智能、新能源汽车等新产业新业态正如雨后春笋般茁壮成长，这些新的“种子”，正在洒向越来越多的产业领域，促使我国产业结构持续优化，推动转型升级步伐加快，源源不断地为中国经济发展注入新的生机和力量。

“发现中国经济新动能”系列报道一：给机器人装上41个国产“关节”

(责编：赵竹青、吕骞)