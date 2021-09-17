赵超

“拍张照片，纪念一下”“录段视频，分享给好友”……

随着通信技术发展，智能手机功能越来越强大，已成为日常生活中必不可缺的设备。打开手机摄像头拍照、录视频，几乎成了大多数人的习惯动作。

5G网络的日益普及，进一步推动了短视频潮流的兴起。在各大社交平台上，每天都会看到大量个人创作的影像。

中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第48次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2021年6月，我国网民规模达10.11亿，其中手机网民规模达10.07亿；网民使用手机上网的比例为99.6%；短视频用户规模已经达到8.88亿，占网民整体的87%以上。

巨大的用户需求，推动手机厂商不断进行技术创新。近年来，各大手机厂商纷纷在屏幕、影像、电池快充等技术上展开较量，以满足用户的需求。

以近几年流行的“全面屏”为例，小米在2016年10月发布了业界首款全面屏手机——小米MIX。此后，水滴屏、刘海屏、瀑布屏等各种屏幕不断涌现。小小一块四方屏，掀起了一场竞赛。

对手机厂商来说，中国是全球最大的智能手机市场，也是全球最大的智能手机生产地。在全球排名前10智能手机品牌中，有7家来自中国。这也意味着，中国消费者拥有更多选择权。手机厂商想要在中国市场占据一席之地，必须在技术创新上保持持续领先。

技术创新，是企业发展的核心动力。唯有创新，才能让企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。当下，越来越多的中国科技企业正不断向世界展示中国自主研发的强大竞争力，并不断向基础、底层技术领域进军。

最初以性价比赢得市场的小米，近两年来也在技术上频频发力，一次次用突破“想象力”的产品，刷新用户对小米的固有认知。

去年8月，小米透明电视正式亮相，近乎完全透明的屏幕，充满了未来科技感，令用户为之惊叹。

今年3月，小米推出自研影像芯片“澎湃C1”，该芯片作为手机影像的“大脑”，能够更快实现自动对焦、提升暗光拍摄效果，并在影像色彩方面表现更加突出。

今年8月，小米MIX 4正式发布。这是继小米MIX系列手机、小米透明电视之后，又一款充满“黑科技”色彩的产品。小米MIX 4手机创新的「CUP全面屏」，在业内率先采用了屏下前置摄像头技术，让屏幕上没有刘海、挖孔或者水滴的视觉干扰，并使用曲面屏方案，为用户呈现接近“零边框”的视觉效果。

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在技术领域持续不懈的努力，也让小米获得了众多用户的认可。今年二季度，多家市场调研机构发布的数据显示，小米智能手机销量已超越了苹果，排名升至全球第二。雷军表示，“小米计划要在三年内成为全球第一的手机品牌。”

以持续不断的技术创新，满足更多用户对美好生活的需求，这是包括小米在内的中国科技企业正在践行的理念。

据介绍，2020年，小米技术研发投入近百亿，今年预计超过130亿元。同时，小米今年将招募超过5000名工程师，研发团队规模将达到1.6万人。

与此同时，为培养出更多高水平科技人才，小米先后推出了“青年工程师激励计划”和“小米新股票激励计划”。目前，小米公司约有700名优秀青年工程师，入选了“青年工程师激励计划”，将获得总计1604.2万股股票。而入选“小米新股票激励计划”的122位技术专家、中高层核心管理者、新十年创业者则获得11965万股股票的奖励。

科技创新是推动中国品牌崛起的主要推动力。“十四五”规划纲要提出，提升供给体系适配性，开展中国品牌创建行动，率先在化妆品、服装、家纺、电子产品等消费品领域培育一批高端品牌。而面对竞争激烈、复杂多变的国际市场，中国品牌要获得更多的认可，关键在于技术突破。

数据显示，2020年，全国研究与试验发展（R&D）经费支出与GDP之比为2.4%，比上年提高0.16个百分点；每万名R&D人员专利授权数达到4639件，比上年大幅增长34.6%；技术市场成交合同金额为28251.5亿元，比上年增长26.1%。

在科技创新的引领下，我国市场主体活力竞相迸发，创新发展韧性持续增强。国家统计局数据显示，1-7月份，高技术制造业增加值同比增长21.5%；高技术产业投资同比增长20.7%；新能源汽车、工业机器人产量同比分别增长194.9%和64.6%，实物商品网上零售额同比增长17.6%。

科技创新永不止步。面对不断升级的市场需求和日益复杂的竞争环境，以科技推动创新、以创新促进发展已成为中国企业抓住数字时代红利，实现高质量发展的致胜法宝。

正如小米公司创始人雷军感慨的那样：“不断突破，才有未来”。

(责编：王震、吕骞)