人民网北京9月18日电 （记者王连香）据交通运输部消息，9月17日晚10点，湖南省平益高速南阳湘江特大桥波形钢腹板悬拼梁顺利合龙，为平益高速如期通车打下坚实基础。

据了解，南阳湘江特大桥为平益高速关键控制性工程，位于岳阳市湘阴县鹤龙湖镇，全长7120.6米。其中主桥长511.88米，主跨120米，为目前国内最大跨径波形钢腹板悬拼梁桥。此外，装配式悬拼施工精度高、速度快，施工质量更可控、效率明显提升。通过运用此工艺，南阳湘江特大桥创造了最快2.5天/片的悬拼施工新纪录。该桥的顺利合龙为新型波形钢腹板组合箱梁在连续体系桥梁中的应用打下了技术基础，也拓展了波形钢腹板在大跨径桥梁中的应用。

平益高速南阳湘江特大桥。交通运输部供图

平益高速是湖南省在建投资最大、里程最长、建设难度较大的高速公路项目，起于平江县石牛寨镇(对接江西修平高速)，止于益阳市赫山区笔架山(对接长常北线高速长益段)，主线全长176.66公里，概算总投资243.24亿元，预计2022年底建成通车。该项目是湘赣边红色旅游交通网的重要支撑，也是推动长江经济带发展的重大高速公路项目和洞庭湖区环线高速公路的重要组成部分，对助推湘赣边建设“省际通道建设区域合作示范区”“交通+红色文化旅游”融合发展示范区具有重要意义。

平益高速南阳湘江特大桥。交通运输部供图

据交通运输部相关负责人介绍，作为湖南省智慧公路建设示范项目，平益高速全面落实交通强国建设理念，在全线推行“标准化、自动化、智能化”施工管理，大力推广应用“四新技术”和开展“微创新”。截至8月底，项目累计完成投资173.47亿元，其中年内完成投资36.84亿元，占年度计划的74%。

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