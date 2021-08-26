人民网北京8月26日电 （记者王连香）今日，《中国汽车产业发展年报（2021）》（以下简称《年报》）在京发布，《年报》共分为总括篇、汽车市场篇、汽车产业篇、行业管理篇和发展效益篇五个部分，充分运用大量数据和图表，客观展现2020年我国汽车产业发展现状，行业管理工作情况和成效。

《年报》发布会上，工业和信息化部装备工业一司副司长郭守刚、装备工业发展中心主任瞿国春、副主任郑贺悦、中国汽车动力电池产业创新联盟理事长董扬、中国汽车工程研究院股份有限公司李开国董事长，中国汽车工业协会叶盛基副秘书长，中国汽车工程学会张旭明副秘书长，中国汽车技术研究中心有限公司吴志新副总经理，中国电动汽车百人会张永伟秘书长参加了发布仪式。

工业和信息化部装备工业一司副司长郭守刚。受访者供图

工业和信息化部装备工业一司副司长郭守刚表示，汽车是国民经济的重要支柱产业，产业链长、涉及面广、带动性强、国际化程度高，在全球经济大国的产业体系中一直占据重要地位。为从行业管理视角梳理总结我国汽车产业发展情况，明确有关政策导向，为政府决策提供参考依据、向社会公众展示发展成就、助行业企业凝聚发展共识，组织装备中心开展了产业发展年报的编制工作，这是良好的开端，后续希望业界同仁持续支持《年报》编制工作，使之成为全行业智慧结晶，成为公众了解汽车产业的窗口。

郭守刚介绍，下一步，工业和信息化部装备工业一司将按照党中央、国务院统一部署，一方面加强部门协同，密切监测行业运行情况，采取多种必要措施，努力保障汽车产业链供应链稳定。另一方面，研究支持新能源汽车、智能网联汽车加快发展的政策举措，提高技术创新能力，完善支持政策体系，营造良好产业发展环境。

装备工业发展中心主任瞿国春。受访者供图

装备工业发展中心主任瞿国春表示，在工信部装备一司指导下，在行业机构、高校院所等支持下，装备中心充分发挥政策研究和《公告》管理支撑的优势，利用《公告》数据库、机动车出厂合格证数据库、新能源汽车财税数据库等数据，历时一年完成了《年报》的编制工作。《年报》突出客观性、独特性、系统性和持续性特点，是一份体现集体智慧，反映行业综合情况的高质量产业发展报告。

瞿国春介绍，下一步，装备工业发展中心将按照相关工作部署和要求，以推动汽车产业高质量发展为目标，不断提高技术支撑能力和业务水平，贯彻落实“放管服”各项改革措施，进一步支撑装备一司优化《公告》管理，加强汽车产业政策研究，推动行业高质量发展。

此外，报告指出，2020年，经过全行业的共同努力，我国汽车产业发展稳中向好。体现在汽车市场加速回暖，新能源汽车发展势头强劲，智能网联汽车实现创新发展，疫情防控和复工复产保障工作取得成效，《公告》管理工作稳步推进等方面。

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