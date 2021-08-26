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商务部：今年前7月中美双边货物贸易额同比增长40%

2021年08月26日16:52 | 来源：人民网
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人民网北京8月26日电 （赵竹青）商务部新闻发言人高峰今日表示，今年前7个月，中美双边货物贸易额同比增长40%，其中，中国自美进口同比增长50.4%，对美出口增长36.9%。

“这充分表明两国经济具有高度互补性，双方经贸合作符合两国和两国人民的利益。”高峰表示，目前中美经贸团队保持正常沟通。

有记者提到，美中贸易全国委员会致信敦促美国政府扩大中美双边贸易并取消此前因贸易摩擦加征的关税，对此高峰表示，中方始终认为，美方加征关税不利于中国，不利于美国，不利于世界经济恢复。

对于扩大中美贸易合作的目标，高峰强调：“双方应共同努力，创造氛围和条件，推动落实。

(责编：赵竹青、吕骞)

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