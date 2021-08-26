人民网北京8月26日电 （赵竹青）近年来，我国电子商务保持了快速增长态势。如何推动电子商务高质量发展？如何进一步规范管理？商务部新闻发言人高峰在26日举行的新闻发布会上给出了答案。

示范引领 推动电子商务高质量发展

高峰表示，国家电子商务示范基地在孵化培育中小微企业、促进业态模式创新和传统产业转型升级、带动创业就业、促进乡村振兴等方面发挥了重要作用。

截至2020年底，全国127家基地共入驻电商企业7.35万家，较2019年底增长12.9%；正在孵化的电商企业1万余家；从业人员超过151万，其中吸纳农民工就业9.76万余人，超九成的示范基地开展了电商扶贫工作。2020年，基地电商企业获得投融资总额417亿元；开展电商培训75万人次；电子商务交易总额达到6.37万亿元，同比增长13.3%。

高峰介绍，下一步，商务部将围绕推动国家电子商务示范基地高质量发展，着力抓好四方面工作。一是进一步优化发展布局，加大分类指导和动态调整力度，提升示范创建水平。此次新增16家国家电子商务示范基地在公示结束后，将根据公示结果及时正式发布。二是支持示范基地间的交流合作，实现不同区域、不同省份资源共享、优势互补、协同发展。三是支持和引导示范基地向农村地区延伸，加快补齐设施不足和服务短板，助力优质农特产品开发和农产品上行。四是支持具备条件的示范基地“走出去”，通过在境外拓展业务，与跨境电商平台和企业合作，提升国际贸易便利化水平，促进传统外贸转型升级。

出台行业标准 细化管理责任

近日，商务部公布了《直播电子商务平台管理与服务规范》行业标准征求意见稿，对直播电子商务平台进行了进一步的规范。

高峰表示，该标准主要是聚焦直播电商行业电子商务平台企业这一关键主体，细化平台对直播主体、产品和服务信息、营销行为等的管理责任，以及平台在服务能力、技术支持、消费者保护等方面的服务要求，指导直播电商平台企业进一步提升管理和服务水平，促进直播电商行业健康有序发展。

“我们希望通过《规范》的实施，充分发挥行业标准的技术支撑作用，引导电子商务平台企业更好地落实《电子商务法》《网络直播营销管理办法(试行)》等法律法规和规范性文件，切实履行主体责任，营造良好的网络市场环境。”高峰说。

他表示，商务部将继续加强电子商务重点领域和关键环节的行业标准建设，充分发挥标准的基础和引领作用，更好支撑电子商务高质量发展。

(责编：赵竹青、吕骞)