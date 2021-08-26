人民网北京8月26日电 （赵竹青）在今天下午举行的例行发布会上，商务部新闻发言人高峰介绍，2021年1至7月，我国企业承接服务外包合同额9760亿元人民币（币种下同），执行额6500亿元，同比分别增长27.8%和26.6%。同时，在货物外贸方面，商务部着力畅通国际物流，减轻企业外贸经营压力，促进我国服务外贸货物外贸发展。

我国企业承接服务外包增长近三成

从数据可以看出，未受疫情严重影响，我国服务外包继续保持增长态势。

高峰指出，从区域分布看，2021年1至7月，全国31个服务外包示范城市总计承接离岸服务外包合同额4535亿元，执行额3180亿元，同比分别增长17.4%和19.5%，占全国总额的82.3%和83.9%。长三角地区承接离岸服务外包合同额2531亿元，执行额1878亿元，同比分别增长7.2%和13.5%，分别占全国总额的45.9%和49.5%。

从国际市场看，2021年1至7月，我国承接美国、中国香港、欧盟离岸服务外包执行额分别为780亿元、725亿元和482亿元，合计占我离岸服务外包执行额的52.4%，同比分别增长21.0%、31.4%和13.3%。我国承接“一带一路”沿线国家离岸外包合同额1096亿元，执行额722亿元，同比分别增长46.1%和29.7%。

从吸纳就业看，截至2021年7月底，我国服务外包累计吸纳从业人员1339万人，其中大学及以上学历850万人，占63.5%。2021年1至7月，服务外包新增从业人员48万人，同比增长12.6%，其中大学及以上学历31万人，占63.6%。

增加供应 破解外贸“一箱难求”

在货物外贸方面，面对原材料价格上涨、运费上涨和“一箱难求”等问题，外贸企业面临着“有生意但没利润”的情况。对此，商务部已会同交通运输部、工业和信息化部、市场监管总局等单位，在增加集装箱供应、提升海运运力、加强国际合作等方面积极采取措施。地方也加大了对中小企业的航运服务保障，帮助企业降本减损。

“运力紧张、运价高企的现象是全球性的。”高峰说，受到全球疫情持续蔓延、国际大宗商品涨价、全球运力结构性失衡等因素的影响，部分原材料价格居于高位、运费高企、运力不足等一直困扰着外贸企业。据了解，通常每年6至8月是圣诞用品出货高峰期，但今年考虑到海运滞港风险，海外客户普遍通过线上看货和签单的方式提前下单，部分订单已较往年提早出运、完成交货，还有部分订单由于订舱困难或运费过高，积压在国内仓库，给企业经营带来压力。

“我们将继续会同有关部门和地方，进一步研究有针对性的举措，做好稳外贸畅通国际物流工作，加强与各贸易伙伴的合作，携手共同应对挑战。”高峰表示。

(责编：赵竹青、吕骞)