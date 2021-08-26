人民网北京8月26日电 （记者王连香）第二十四届成都国际汽车展览会(以下简称成都国际车展)将于8月29日-9月7日在中国西部国际博览城举行。本届展会以“潮动蓉城·乐驾不凡”为主题，吸引德系、美系、法系、日系、韩系及合资、自主等130余个国内外汽车品牌参展，展出车辆1500余辆。

据主办方介绍，相较去年展会，本届成都国际车展规模扩大、新车发布增多、跨界合作凸显。主办方表示，即将召开的成都国际车展对国内车市将有提振作用。

主办方强调，尽管新冠肺炎疫情对车市造成一定影响，但车企升级换代的步伐却逐步加快，今年展会现场将首发各类明星车型。据市场反馈，全新车型开发周期已由原来的4年左右缩短为1-3年，改款车型由原来的6-24个月缩短至4-15个月。汽车车型更新换代速度加快以及新车上市后的持续升级改款需求，为汽车行业提供了市场空间。

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