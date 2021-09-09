人民网北京9月9日电 （赵超）工信部网站9月8日发布2021年二季度关于电信服务质量的通告。今年二季度，互联网信息服务投诉平台共收到互联网用户投诉31906件，环比上升51.6%。其中，个人信息保护类投诉5818件，占比18.2%；服务功能类投诉13083件，占比41.0%；企业投诉机制类投诉7087件，占比22.2%；其他类投诉5918件，占比18.6%。

通告显示，在互联网信息服务投诉处理上，2021年上半年，趣头条、唱吧等10家企业在互联网信息服务投诉平台中投诉处理及时率较低，其中趣头条、唱吧的处理及时率为0（如下图）。工信部已督促相关互联网企业抓紧提升处理及时率。

电信服务申诉方面，各级电信用户申诉受理机构受理电信用户申诉26338件，环比下降8.5%，同比下降29.8%。其中，用户服务类申诉占比56.0%，收费争议类申诉占比26.9%，网络质量类申诉占比17.1%。

此外，12321网络不良与垃圾信息举报受理中心（以下简称12321受理中心）共接到不良手机应用有效投诉43334件次，环比上升2.88%，同比下降2.48%。12321受理中心联合应用商店、安全检测厂商对其中存在问题的21款不良手机应用进行了下架处理。

在垃圾信息投诉情况方面，12321受理中心受理关于骚扰电话的投诉84826件，环比上升36.7%，同比下降49.0%；受理关于垃圾短信的投诉30609件，环比上升5.3%，同比下降10.0%。

12321受理中心还受理用户恶意轰炸类短信投诉20074件，环比上升7.3%。因网络安全防护意识和水平不足，被不法分子使用“短信轰炸平台”恶意攻击量排名前10位的网站（APP）为快手科技、高途课堂、百度、健康东莞、拼多多、众安保险、新东方、日上免税行、中国邮政、好未来。

通告还发布了电信服务监管情况。二季度，工信部组织对国内主流手机应用商店的36万款应用软件进行技术检测，发现569款APP存在违规收集使用个人信息及强制、频繁、过度索权等问题，公开通报291款未在限期内完成整改的APP，下架48款拒不整改的APP。

(责编：赵超、吕骞)