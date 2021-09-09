人民网北京9月9日电 （申佳平）近日，中共中央、国务院印发《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》（以下简称《前海方案》），明确进一步扩展前海合作区发展空间，前海合作区总面积由14.92平方公里扩展至120.56平方公里。

为什么要支持前海扩区？今日，在国务院新闻办公室举行的发布会上，国家发展改革委副主任、粤港澳大湾区建设领导小组办公室副主任丛亮表示，这主要有两个方面的考虑。

一方面，扩区有利于为深化前海改革开放提供更大的发展空间。经过10余年的开发和建设，区域范围限制已成为制约前海改革发展的突出问题，前海扩区可以让其制度创新和产业升级空间载体更大，更好地在重大改革任务方面先行先试。可以说，扩区是为了深化改革开放，扩区是手段，通过扩区为进一步深化改革开放创造条件。

另一方面，扩区也有利于为香港创造更多的机遇。深港合作是前海的使命所在，也是前海的特色优势。目前，大量香港现代服务业企业通过前海进入内地市场，然而受到区域范围的限制，这些企业的发展需求难以得到充分满足。扩区之后，前海合作区可供产业发展的用地将大幅增加，能够更好地发挥香港优势，提升深港合作能级，为香港经济发展提供有力支撑，也可以推动香港更好地融入国家发展大局。

丛亮强调，下一步，将会同广东省和深圳市，围绕前海扩区的工作，重点抓好两个方面的任务。一是要稳步实施扩区，并且推动既有的相关支持政策落地。按照程序，将前海合作区的金融改革创新、法律事务合作等既有的支持政策覆盖到扩区后的全部区域，为全面深化前海改革开放提供更加有力的支撑。二是统筹研究探索行政区和经济区适度分离下的管理体制问题，前海扩区后涉及到深圳的宝安、南山两个行政区，还将积极推动广东省、深圳市探索将行政区的属地管理和合作区的经济管理适度分离，统筹发挥行政区和合作区两种体制优势，调动各方面的积极性。

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