人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

为何支持前海扩区？国家发改委指明两方面原因

2021年09月09日16:54 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月9日电 （申佳平）近日，中共中央、国务院印发《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》（以下简称《前海方案》），明确进一步扩展前海合作区发展空间，前海合作区总面积由14.92平方公里扩展至120.56平方公里。

为什么要支持前海扩区？今日，在国务院新闻办公室举行的发布会上，国家发展改革委副主任、粤港澳大湾区建设领导小组办公室副主任丛亮表示，这主要有两个方面的考虑。

一方面，扩区有利于为深化前海改革开放提供更大的发展空间。经过10余年的开发和建设，区域范围限制已成为制约前海改革发展的突出问题，前海扩区可以让其制度创新和产业升级空间载体更大，更好地在重大改革任务方面先行先试。可以说，扩区是为了深化改革开放，扩区是手段，通过扩区为进一步深化改革开放创造条件。

另一方面，扩区也有利于为香港创造更多的机遇。深港合作是前海的使命所在，也是前海的特色优势。目前，大量香港现代服务业企业通过前海进入内地市场，然而受到区域范围的限制，这些企业的发展需求难以得到充分满足。扩区之后，前海合作区可供产业发展的用地将大幅增加，能够更好地发挥香港优势，提升深港合作能级，为香港经济发展提供有力支撑，也可以推动香港更好地融入国家发展大局。

丛亮强调，下一步，将会同广东省和深圳市，围绕前海扩区的工作，重点抓好两个方面的任务。一是要稳步实施扩区，并且推动既有的相关支持政策落地。按照程序，将前海合作区的金融改革创新、法律事务合作等既有的支持政策覆盖到扩区后的全部区域，为全面深化前海改革开放提供更加有力的支撑。二是统筹研究探索行政区和经济区适度分离下的管理体制问题，前海扩区后涉及到深圳的宝安、南山两个行政区，还将积极推动广东省、深圳市探索将行政区的属地管理和合作区的经济管理适度分离，统筹发挥行政区和合作区两种体制优势，调动各方面的积极性。

(责编：申佳平、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
外汇局：“跨境理财通”和债券“南向通”将于近日启动运行
　　人民网北京9月9日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍横琴、前海开发建设有关情况。人民银行副行长、国家外汇局局长潘功胜在会上表示，“跨境理财通”和债券“南向通”两个项目将于近日正式启动运行。…
为何支持前海扩区？国家发改委指明两方面原因
　　人民网北京9月9日电 （申佳平）近日，中共中央、国务院印发《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》（以下简称《前海方案》），明确进一步扩展前海合作区发展空间，前海合作区总面积由14.92平方公里扩展至120.56平方公里。 为什么要支持前海扩区？今日，在国务院新闻办公室举行的发布会上，国家发展改革委副主任、粤港澳大湾区建设领导小组办公室副主任丛亮表示，这主要有两个方面的考虑。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部