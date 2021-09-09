人民网北京9月9日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍横琴、前海开发建设有关情况。人民银行副行长、国家外汇局局长潘功胜在会上表示，“跨境理财通”和债券“南向通”两个项目将于近日正式启动运行。

“去年5月，人民银行联合其他金融管理部门发布了《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》，聚焦金融改革开放的重点领域，在包括横琴和前海在内的大湾区部署了26项金融开放创新工作。一年多来，人民银行和国家外汇管理局按照‘远近结合、民生金融优先’的原则，持续推动各项金融创新措施落地。”潘功胜说。

在民生金融方面，采用远程方式，试点为港澳居民开立内地银行结算账户，并逐步扩大机构使用范围和规模；便利港澳居民在内地使用移动电子支付。推出港澳居民跨境电子账单直接缴费、个人征信报告自助查询等惠及民生的业务。这些在民生金融领域的改革开放，大大提升了大湾区民众生活的便利性。

在市场互联互通方面，不断扩大港澳投资者投资内地资本和债券市场的渠道，推动实施“跨境理财通”和债券“南向通”项目，这两个项目将于近日正式启动运行。

在绿色金融合作方面，积极推动地方政府赴港澳发行绿色市政债，加强粤港澳绿色债券评估认证机构的合作，共同发起设立粤港澳大湾区绿色金融联盟。

此外，在自由贸易账户、信贷资产跨境转让、外债便利化业务、跨境资金池、私募股权基金跨境投资政策等方面，也都陆续在包括横琴和前海在内的粤港澳大湾区率先试点。

潘功胜介绍，下一步，人民银行和国家外汇管理局将持续加大金融支持横琴、前海建设力度。

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