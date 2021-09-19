人民网北京9月19日电 （黄盛）今年以来，多家上市公司或面临着退市风险，或已经因为种种原因退市，资本市场优胜劣汰的格局正在形成。

多位业内人士表示，完善的退市制度是资本市场的“净化器”和“稳定器”。近年来，在注册制改革的大背景下，退市标准进一步完善，资本市场“出口关”逐步畅通。对存在财务造假等重大违法违规行为的上市公司，相关责任人要承担法律责任。

不断完善退市制度 畅通“出口关”

近日，证监会在人民网“领导留言板”上回复网友留言时表示，今年以来已有24家公司退市，其中主动退市1家，重组退市6家，强制退市17家。2019年以来强制退市的公司家数，已是之前10年总和的3倍多，资本市场吐故纳新的常态化退市生态正在加速形成。

据了解，2020年11月，经中央全面深化改革委员会会议审议通过的《健全上市公司退市机制实施方案》（以下简称“《方案》”）成为实施第五次退市制度改革的重要文件。《方案》指出，要坚持市场化、法治化方向，完善退市标准，简化退市程序，拓宽多元退出渠道，严格退市监管，完善常态化退出机制。

2020年12月，沪深交易所发布实施了新修订的退市制度。与过去相比，退市新规设置了财务类红线、交易类红线、规范类红线、重大违法类红线，退市标准更具可执行性、包容性。其中，组合类财务指标替代单一财务指标，“面值退市”指标改为“1元退市”指标，取消交易类退市情形的退市整理期设置等。

日前，证监会上市公司监管部副主任郭瑞明在第四届中小投资者服务论坛上表示，要严格执行退市新规，推动退市制度改革方案落地实施，加快出清无主业、无经营的僵尸公司、空壳公司，严厉打击违法保壳行为，支持投资者依法维权，确保退得完、退得下。

“在退市新规下，对于壳公司、僵尸企业的打击力度趋严，当前市场正在逐步形成退市常态化。”苏宁金融研究院特约研究员何南野表示，退市新规实施之后，退市标准更加多元化，不合规的上市公司退市执行力更强，减少了不必要的缓冲区。

提升上市公司质量 推动金融市场发展

多位业内人士表示，上市公司是实体经济的“基本盘”，完善退市制度根本目的是提高上市公司质量。只有真正做到市场“有进有出、优胜劣汰”，上市公司的质量才会得到保障，投资者利益才会受到保护，才能推动金融市场繁荣发展。

中国人民大学中国资本市场研究院联席院长赵锡军表示，常态化的退市机制，有利于提高上市公司质量，动态出清低质量高风险的“问题公司”，使优质上市公司获得更多要素资源。从完善市场功能方面来看，健全退市机制有利于提高市场定价的有效性，使市场估值体系更加合理，避免劣币驱逐良币，强化市场约束，增强市场信心。

也有业内人士表示，退市机制对于金融市场发展的推动作用在于，严肃了资本市场纪律，更加有效地清除扰乱市场秩序的“害群之马”，提升资本市场治理效能，有效保护投资者合法权益，促进形成公平竞争、自我净化的市场生态。

粤开证券首席策略分析师陈梦洁建议，常态化退市机制落地还需要资本市场中其他制度的完善与配合，需要相应配套的法律保障。退市不是一退了之，尤其是存在财务造假等重大违法违规行为的上市公司，相关责任人要承担法律责任。

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