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财政部：首期80亿元人民币国债在香港正式发行

2021年09月23日17:43 | 来源：人民网
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人民网北京9月23日电 （记者王震）据财政部网站消息，今年，财政部将在香港特别行政区分三期发行200亿元人民币国债，规模分别为80亿元、60亿元、60亿元。9月23日，首期80亿元人民币国债在香港正式发行。

据悉，首期80亿元人民币国债中，2年期50亿元，认购倍数3.08倍，发行利率2.41%；5年期20亿元，认购倍数3.3倍，发行利率2.50%；10年期10亿元（增发，票面利率4.15%），认购倍数2.56倍，发行价格112.87元，相当于收益率2.6986%。

根据发行安排，2021年第二期人民币国债60亿元于10月20日发行，具体发行安排将在香港金融管理局债务工具中央结算系统（CMU）另行公布。

(责编：王震、吕骞)

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