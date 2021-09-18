王震

编者按：国家统计局公布的数据显示，尽管遭受新冠肺炎疫情的冲击，以新产业、新业态、新模式为主要内容的发展新动能依然实现快速增长，成为推动中国经济高质量发展的强大支撑。为此，人民网推出“发现中国经济新动能”系列报道，从“创新驱动、转型升级、经济活力、知识能力、网络经济”五个维度，展现中国经济新动能的蓬勃生命力。

“兄弟姐妹们，别接触路边的路灯、带电建筑！以防万一。” “有手电筒的或者手机有电的，把灯光打开，让无人机能找到你们。”“惠济区文化路，瀚海北金、北三环附近，我们的救援队已到，有需要求救的请拨打电话。”……

2021年7月20日，河南暴雨如注，一份和时间赛跑的“救命文档”在网上刷屏，红色的求救信息，揪动人心，绿色的“已成功救援”内容，温暖人心。腾讯文档事后统计，这份由大学生发起的在线文件，24小时内被250多万人次访问、30万人次参与修改。

河南暴雨期间刷屏的救命文档。受访者供图

一场生命在线接力的背后，是全球最为庞大、生机勃勃的数字社会。数据显示，截至2021年6月，我国网民规模达10.11亿，互联网普及率达71.6%，手机网民规模达10.07亿，占比达到99.6%。

而在30多年前，中国网民数量是零。1987年9月14日，中国发出第一封电子邮件，主题是“跨越长城，走向世界”。

从零开始一直走向世界之巅的，还有中国的互联网基础建设。截至2021年4月，我国光纤宽带用户占比达 94%，千兆光网覆盖家庭超过 1.2 亿户；2021年1至8月，国内5G手机出货量为1.68亿部，5G基站、终端连接数全球占比分别超过70%和80%。我国已经建成的是全球最大规模的光纤和移动通信网络。

网络信息技术日益成熟，网络基础设施不断完善，5G基建加快布局，物联网等建设深入推进，有力支撑了中国网络经济的快速增长。以电子商务产业为例，2020年我国电子商务平台交易额达到37.2万亿元，网上零售额11.76万亿元，全国网购替代率达到81.0%。

时钟拨回到20多年前，一场名为“72小时网络生存测试”活动在1999年9月3日开启。在物流不发达、电商产业不成熟的背景下，一位18岁的测试者在忍受了25个小时的饥饿后，通过门缝向工作人员递出“投降”纸条。

时至今天，互联网已经全面渗透到各地方与各行业，成为民生、经济领域的标配。在西藏，现代通信飞入寻常百姓家，移动支付早已稀松平常，直播带货已成新时尚；信息高速公路通达高山大川，自治区全部建制村（居）通光纤比例、4G网络通达率均达99%。在山东，乙肝患者通过医联远程问诊定期复查，实现了大部分治疗场景都在院外。

受疫情影响，网络经济在最近一两年的发展更是突飞猛进。除大互联网企业广泛受益之外，线下企业纷纷“触网”开拓线上业务，消费新业态新模式保持快速发展。

直播带货、在线办公、无接触配送……基于互联网的新产业、新业态、新商业模式正源源不断地为经济高质量发展增添新动能。互联网新业态催生了“直播销售员”“电子竞技员”“易货师”等新职业，深得年轻人青睐，为网络经济注入活力。

数据来源：国家统计局统计科学研究所。

国家统计局统计科学研究所发布的报告显示，2020年我国经济发展新动能指数比上年增长35.3%，其中，网络经济指数比上年增长54.8%，对总指数增长的贡献率为81.7%。

互联网对宏观经济的影响同样不可小觑。中国信通院发布的《中国数字经济发展白皮书》显示，2020年我国数字经济规模近5.4万亿美元，位居世界第二，从增速看中国数字经济同比增长9.6%，居全球第一。我国数字经济占GDP比重达到38.6%。

“十四五”规划和2035年远景目标纲要不仅将“加快数字化发展 建设数字中国”单独成篇，而且首次提出数字经济核心产业增加值占GDP比重这一新经济指标。数字时代，中国创新经济的发展成长必将不断演绎出新的成功故事。

“发现中国经济新动能”系列报道一：给机器人装上41个国产“关节”

“发现中国经济新动能”系列报道二：台车顶5个人 产业转型升级迸发新动能“火花”

(责编：王震、吕骞)