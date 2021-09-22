人民网记者 罗知之

编者按：国家统计局公布的数据显示，尽管遭受新冠肺炎疫情的冲击，以新产业、新业态、新模式为主要内容的发展新动能依然实现快速增长，成为推动中国经济高质量发展的强大支撑。为此，人民网推出“发现中国经济新动能”系列报道，从“创新驱动、转型升级、经济活力、知识能力、网络经济”五个维度，展现中国经济新动能的蓬勃生命力。

1999年，北京一处偏僻的工业区内，即将从医学院毕业的实习生赵立见，小心重复着每一个实验操作。与同一楼层的其他青年人一样，他表面波澜不惊，内心却是挥之不去的兴奋感、荣耀感。他们在破译 “生命天书”——人类基因组图谱。

“人类基因组计划”被喻为人类生命科学史上一次伟大的“登月行动”。中国是美、英、日、法、德之外第六个参与该计划的国家，负责完成“1%项目”的基因序列图谱。为参与承接项目，北京华大基因研究中心注册成立。在科学工作者共同努力之下，中国提前两年完成任务。

在医药生物领域，基因测序技术是对人类未来能产生重大影响的科技之一，具有广阔的发展前景。以承接国际科研项目为起点，中国基因检测市场从小到大、从弱到强，实现了部分核心技术的自主研发，催生带动了众多配套产业的形成与成熟；成长出多个知名研究机构与新兴企业，打磨出深具发展潜力的价值链生态链；培育出颇有影响力的人才梯队，让中国在生命科技领域占据一席之地。

2017年，华大基因作为国内“基因测序第一股”成功上市。从基层岗位做起的赵立见，此后又参与了SARS病毒全基因组序列破译、以基因科技助力抗击新冠疫情等多个任务，2021年6月被任命为华大基因CEO。

赵立见在实验室。受访者供图

在中国改革发展的每一个阶段，创新企业与新兴产业诞生、成长、成熟的故事，不断在互联网、人工智能、5G、新能源、新材料、高端装备制造等领域上演，成为中国经济中亮丽的风景线。

数据显示，2020年我国“三新”经济增加值为169254亿元，比上年增长4.5%，比同期国内生产总值现价增速高1.5个百分点；相当于GDP的比重为17.08%。

优异成绩取得的背后，是中国在人力资本和知识能力领域的战略性强投入。以2020年为例，当年全国共投入研究与试验发展（R&D）经费为24393.1亿元，比上年增长10.2%；经费总量约为美国54%，是日本的2.1倍，稳居世界第二；经费支出与GDP之比达到2.4%。

数据来源：国家统计局统计科学研究所。

经济创新发展阶段，高端人才的价值越来越大，份量越来越重。2020年中国经济活动人口中硕士及以上学历人口占比1.08%，比上年提高0.13个百分点，高学历、高技能人口比例逐年稳步提升。我国研发人员总量连续多年稳居世界首位。

中国新经济新动能的发展由此获得强有力支撑。国家统计局统计科学研究所公布的数据显示，2020年我国经济发展新动能指数同比增长35.3%。其中知识能力指数同比增长10%，对总指数增长贡献率为2.6%。

日升月落，斗转星移。中国经济已经进入不可逆转的高质量发展阶段。国家深入实施人才强国战略，新技术、新物种、新动能进一步加速涌现，推动中国经济巨轮驶入更加深邃的蓝海。

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(责编：王震、吕骞)