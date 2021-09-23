人民网北京9月23日电 （黄盛）今日，证监会副主席阎庆民在第四批全国证券期货投资者教育基地授牌活动上表示，目前，我国资本市场个人投资者已突破1.9亿，持股市值在50万元以下的中小投资者占比达97%。

阎庆民表示，将进一步夯实制度基础，让投资者共享资本市场改革红利。把推进注册制改革和投资者保护工作相结合。

据悉，证监会日前披露，要持续推进投资者保护制度落地实施，制定公开征集股东权利管理相关暂行规定，有序推进特别代表人工作的常态化开展，全面提升证券期货纠纷多元化解的制度化、规范化水平，进一步丰富知识诉讼实践案例类型，充分发挥投资者服务热线，开展在线法律援助，在线纠纷调解，为投资者提供更便捷的服务。依托投资者教育基地，加强宣传教育，推动投资者教育纳入国民教育体系，引导投资者知法懂法、依法维权。

另据了解，证监会从2015年开始启动投教基地的建设命名工作，六年来投教基地的规模数量稳步增长。投教基地的运营主体也日益多元化，目前已经广泛覆盖了市场机构、上市公司、高等院校、传统媒体、互联网平台、政府部门等各种类型；投教基地的功能作用发挥也在不断延伸，在普及证券期货知识、提高投资者风险意识、提升国民财经素养等方面都发挥着越来越重要的作用。

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