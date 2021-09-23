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信息披露违规 泛海控股四名高管被出具警示函

2021年09月23日17:15 | 来源：人民网
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人民网北京9月23日电 （记者王震）据中国证监会北京监管局网站23日消息，因信息披露违规问题，泛海控股股份有限公司（以下简称泛海控股）4名高管宋宏谋、张喜芳、陆洋、舒高勇被北京证监局出具警示函。

据通报，经查，泛海控股未及时披露中原银行股份有限公司的重大诉讼且在相应《对外担保公告》中信息披露不准确、未及时披露中英益利资产管理股份公司重大诉讼和未能清偿到期重大债务的违约情况、未及时披露与杭州陆金汀投资合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议》的后续进展。在此期间宋宏谋先后担任公司总裁、董事长，未按照规定履行相应义务。

经查，泛海控股未及时披露中英益利资产管理股份公司重大诉讼和未能清偿到期重大债务的违约情况、未及时披露与杭州陆金汀投资合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议》的后续进展。张喜芳作为公司的时任总裁，未按照规定履行相应义务。

经查，泛海控股未及时披露中英益利资产管理股份公司重大诉讼和未能清偿到期重大债务的违约情况、未及时披露与杭州陆金汀投资合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议》的后续进展、未及时披露民生证券股权被冻结事项。陆洋作为公司的董事会秘书，未按照规定履行相应义务。

经查，泛海控股未及时披露中原银行股份有限公司的重大诉讼且在相应《对外担保公告》中信息披露不准确、未及时披露未能清偿中英益利资产管理股份公司到期重大债务的违约情况。舒高勇作为公司的时任董事会秘书，未按照规定履行相应义务。

上述四名高管均被北京证监局予以警示，且相关违规行为均被记入诚信档案。

(责编：王震、吕骞)

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