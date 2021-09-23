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银保监会：二季度保险消费投诉47005件 环比增长31.43%

2021年09月23日16:50 | 来源：人民网
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人民网北京9月23日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，近日，银保监会消费者权益保护局发布了《关于2021年第二季度保险消费投诉情况的通报》（以下简称《通报》）。《通报》指出，2021年第二季度，银保监会及其派出机构共接收并转送涉及保险公司的保险消费投诉47005件，环比增长31.43%。

其中涉及财产保险公司19643件，环比增长31.58%，占投诉总量的41.79%；人身保险公司27362件,环比增长31.33%，占投诉总量的58.21%。人保财险投诉量位列财产保险公司第一；平安人寿投诉量位列人身保险公司第一。

投诉量前10位的财产保险公司（单位：件）

《通报》指出，财产保险公司涉及理赔纠纷投诉12922件，占财产保险公司投诉总量的65.78%；销售纠纷投诉3776件，占比19.22%。人保财险的理赔纠纷投诉量和销售纠纷投诉量位列财产保险公司第一。

财产保险公司涉及机动车辆保险纠纷投诉10986件，占财产保险公司投诉总量的55.93%；保证保险纠纷投诉4303件，占比21.91%。人保财险的机动车辆保险纠纷投诉量和保证保险纠纷投诉量位列财产保险公司第一。

投诉量前10位的人身保险公司（单位：件）

《通报》指出，人身保险公司涉及理赔纠纷投诉3091件，占人身保险公司投诉总量的11.30%；销售纠纷投诉12117件，占比44.28%。人民健康、太平洋人寿、中国人寿的理赔纠纷投诉量位列人身保险公司前三位；平安人寿的销售纠纷投诉量位列人身保险公司第一。

人身保险公司涉及普通人寿保险纠纷投诉10563件，占人身保险公司投诉总量的38.60%；疾病保险纠纷投诉5648件，占比20.64%。平安人寿的普通人寿保险纠纷投诉量位列人身保险公司第一；平安人寿、太平洋人寿的疾病保险纠纷投诉量位列人身保险公司前两位。

(责编：罗知之、吕骞)

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