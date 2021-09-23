就业，一头连着千家万户、民生冷暖，一头连着企业运营、宏观经济。稳就业，不仅为亿万群众提供了最基本的民生保障，也为经济高质量发展打下最坚实的人力基础。

为全面落实中央要求，推进“十四五”规划和2035年远景目标有关议题，推动重点人群职业能力提升、促进职业发展，助力健全更充分更高质量就业的促进机制，人民网、中国劳动学会与中国人事科学研究院联合推出“2021劳动就业与职业发展促进行动”（以下简称“促进行动”）。

“促进行动”涵盖实地采访调研、案例征集展示、主题招聘、职业发展论坛等系列活动。其中，作为“促进行动”的重要环节，“2021劳动就业与职业发展案例”征集活动即日启动，拟征集有新时代代表性和影响力的先进“稳就业”“保就业”“促发展”案例。

征集期间，人民网将推出“2021劳动就业与职业发展促进行动”专题，通过高清图文、公益短视频等方式，对各单位推荐的案例进行集中展示。征集结束后，将组织专家小组遴选出示范案例，并汇编成册，用务实、创新的案例指引各方工作。

具体如下：

一、征集内容

1、岗位开发案例，即在扩大岗位数量与用人需求上效果突出的案例；

2、就业帮扶案例，即在帮助农民工、残障人士、失业以及留守人士等群体就业上贡献突出的案例；

3、技能提升案例，即在帮助缺少技术的人员适配就业机会上有突出效果的案例；

4、新业态拉动案例，即在线上服务、推进产业数字化转型、培育发展共享经济新业态方面表现突出的案例；

5、新职业开发案例，即在扩大职业与工种类别上表现突出的案例。

二、案例要求

1、申报案例须符合就业促进相关法律法规和政策，体现真实性、创新性、实效性、典型性。

2、案例推荐内容应当包括如下要素：(1)案例名称；(2)案例介绍；(3)取得成效；(4)推荐意见；（5）视频或图片素材（上传至邮件附件），视频作品时长控制在3分钟以内，且像素不低于1080*720，不大于500MB；图片不少于3张，每张不小于3MB。

三、提交方法

本次活动主要通过(政府/企业/机构)自荐、他荐方式推荐申报。

案例提交办法：点击下载“2021劳动就业与职业发展案例”表格，按要求填写后发送至邮箱：rmwjy@people.cn，邮件主题格式：劳动就业与职业发展案例+单位+项目名称。

下载地址：2021劳动就业与职业发展案例推荐表

(责编：崔元苑、吕骞)