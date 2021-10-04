人民网北京10月4日电 （记者赵竹青）塔架为媒、国旗为证，10月2日，酒泉卫星发射中心载人航天发射场，120对航天新人喜结连理。

据了解，该中心已经连续10年为950多对航天新人举办集体婚礼。在婚礼现场忙碌的摄影师汪江波告诉记者：“如今，越来越多的年轻人加入航天队伍，扎根戈壁，为航天事业注入新鲜血液。”