人民网北京10月4日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）获悉，10月4日，全国铁路预计发送旅客1030万人次，加开旅客列车621列，铁路部门根据客流需求精准安排运力投放，严格落实常态化疫情防控措施，加大主要车站消杀力度，为旅客营造健康安全的出行环境。

铁路部门统筹做好疫情防控和运输组织工作。人民网记者 王连香摄

10月3日，全国铁路发送旅客1067.1万人次，加开旅客列车640列。其中，北京局发送旅客89.3万人次，上海局发送旅客239.1万人次，广州局发送177.8万人次，铁路运输安全平稳有序。

10月4日，各地铁路部门根据12306售票大数据，动态掌握旅客出行需求，科学调整列车开行计划，落实便民利民服务举措，让旅客出行更加便捷温馨。

沈阳局加开旅客列车36列，安排45列动车组列车重联运行，加挂普速旅客列车车厢75辆。

北京局加开前往承德、北戴河、邯郸、天津、唐山、张家口、雄安新区等方向的短途旅客列车105列。

太原局太原、大同等客流较大车站优化换乘流线，增加安检验证通道和引导标识，确保旅客顺畅出行。

郑州局各大火车站协调市政交通部门增开高峰时段地铁、公交发车班次，打通旅客出行服务“最后一公里”。

武汉局安排开往利川、宜昌、十堰等热门旅游城市的7列动车组列车重联运行。

上海局加开京沪、沪宁、沪杭、宁杭、杭长、甬台温、杭黄、宁安等短途方向旅客列车13列，安排131列动车组列车重联运行。

南昌局加开南昌至南丰、南昌西至赣州西、九江至萍乡等热门区间的“假日列车”18列。

南宁局在桂林、北海等热门旅游城市车站，安排专人为旅客进出站开展引导服务，为大型旅游团队开辟专用通道，实现“快进快出”，减少排队等候时间。

昆明局在部分车站安排专人为少数民族旅客做好服务，助力各族同胞顺畅出行。

兰州局银川车站与宁夏机场共同打造“宁来宁往”服务品牌，旅客在通过“铁路12306”或“东方航空”手机APP，均可实现“两段行程、一次支付”，享受铁路与航空旅行的无缝接驳。

据国铁集团介绍，北京、上海、广州等局针对假日出行旅客增多的实际，严格落实常态化疫情防控举措，加大站车消杀力度，加密消毒频次，组织主要车站对进出站口、卫生间、电梯、候车室等重点部位进行集中消杀，确保全覆盖、无死角，切实保障旅客健康安全。同时，严格落实测温验码、通风保洁等措施，及时劝阻不符合条件的人员进站乘车，引导旅客全程佩戴口罩、减少聚集，切实筑牢铁路疫情防线。

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