人民网北京9月28日电 （记者余璐）记者从自然资源部获悉，9月28日，“雪龙2”船返回上海国内基地码头，标志着中国第12次北极科学考察圆满完成。考察队于7月12日从上海启航，历时79天，航程1.4万海里。

“雪龙2”号总长约122米，宽约22米，设计排水量近1.4万吨，续航力达到2万海里，是中国第一艘自主建造的极地科学考察破冰船，也是世界上首艘具备双向破冰能力的破冰船。

据了解，本次考察围绕应对气候变化、保护北极生态环境，在北极公海区域采取走航观测、断面调查等方式，顺利完成楚科奇海大气、海洋、生态等综合观测，取得了多项科研成果。

“雪龙2”号科考破冰船圆满完成中国第12次北极科学考察任务顺利返航。自然资源部供图

“雪龙2”号科考破冰船圆满完成中国第12次北极科学考察任务顺利返航。自然资源部供图

人们在上海国内基地码头欢迎“雪龙2”号科考破冰船返航。自然资源部供图

“雪龙2”号科考破冰船圆满完成中国第12次北极科学考察任务顺利返航。自然资源部供图

“雪龙2”号科考破冰船。自然资源部供图

(责编：杨虞波罗、高雷)