人民网记者 李栋 李彤

在田间种植水稻的村民。受访者供图

秋季的清晨，在淄博市高青县包福李村，空气中飘着稻香，千余亩的翠绿水稻，与远处飞起的鹭鸟构成了一幅乡村富美的生态画卷。农民老赵一大早就在田间查看庄稼长势，他告诉记者：“现在这上千亩稻田，七八个人就能照顾过来，通过机械化耕作大伙都挣到钱喽。”

金秋九月，硕果累累，美景似画。在第四个中国农民丰收节到来之际，像老赵一样的亿万农民，正沉浸在劳动致富的丰收喜悦中。“中国农民丰收节”不只是一个节日，更是国家对“三农”工作高度重视的生动体现。农业农村优先发展以及加快农业农村现代化的政策，让广大农民的生活芝麻开花节节高。

延长生产链条 蹚出发展新路

丰收节，是农民的节日。山东省高青县包福李村党支部书记李勇强说：“前些年，高青大米缺乏品牌支撑，没有充分利用好国家农产品地理标识商标。如今，通过注册品牌，加大规模化管理、标准化运营，高青大米的品牌打响了，实现了产业发展、农民致富。”

延长产业链条的，还有淄博市的蘑菇种植产业。当地七河生物公司是一家国家高新技术企业，集食用菌研发、生产、销售、出口、推广为一体，通过深耕“国内工厂化制菌棒，国外设施化出菇，鲜菇就地上市销售”的新型农业经营模式，产品已出口40多个国家，其中在美国市场的占有率为60%以上。蘑菇产业发展的顺风车，让农作物丰产，让当地农户丰收。

沉甸甸的果实里，有艰辛，更有信心。“现在我家每年能有10多万元的收入，最近新买了一辆越野车。”内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县的农牧民许涛聊起生活的变化咧嘴笑说，近十几年来，这片沙漠里不仅有了绿色，还能够种植喂养奶牛的饲料了。

许涛查看燕麦长势。受访者供图

许涛告诉记者，2016年当地农牧民开始为乳企种植燕麦、玉米等饲料作物，直接销售给当地乳企，收入有保障，还省时省力。

“经过几年的努力，我们在乌兰布和沙漠种植了22万亩有机草场，建成23座通过欧盟认证的有机牧场。”圣牧草业相关负责人杨瑞光表示。截至目前，有效带动了农牧民就业2000多人，农牧民累计增收5300万元，平均每人每年增收2.5万元。

磴口县畜牧工作站站长郭福锁表示，农牧民的致富积极性更高了，种的草和玉米再也不愁销路了，大家对未来的生活充满着希望。

在近期举办的农业农村部新闻发布会上，农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德表示，今年上半年乡村产业稳步发展，以农业农村资源为依托，延伸了产业链条，拓展了农业多种功能，持续推进了乡村产业的发展。

丰富供销链条 满足城市消费新需求

丰收节，是消费者的节日。原本物流半径不足500公里的甘肃民勤沙葱远涉广深，“出水一天就烂”的湖北藕带卖到了京沪，皮薄肉嫩的小樱桃“走”出蜀道……农产品的质量与安全连接着千家万户，关系着老百姓的获得感、幸福感、安全感。

近年来，消费者对甘肃民勤沙葱，这一西北小菜表现出了消费热情，通过盒马等生鲜平台走向全国，沙葱的收购价翻了一番，让当地农户腰包渐鼓。由于销售量增加，物流运输成本摊薄，如今超市售价进一步下降，让消费者得到了实惠。

在北京一家大型超市里，市民张女士刚刚采购完鲍鱼等海鲜产品，“个个鲜活，价格便宜。”她说，在前些年，这类海鲜产品属于高端消费品，现如今已成为普通食材走入了百姓家。

张女士所说的海鲜产品，有一部分就产自福建省连江县同心村。正值收获旺季，同心村养殖户黄安登的手机订货电话响个不停。黄安登从事鲍鱼养殖15年，目前养殖鲍鱼12000笼，预计今年可产出鲍鱼50吨，产值可达到近400万元。

“早些年，都是商贩来海边收货，价格压得也低。现在通过合作社、龙头企业、物流渠道的建设和运营，我们卖的不再是零散的鲜货了，而是标准化的海鲜产品。”黄安登说，通过对不同地域及消费者消费习惯的分析，进行深度加工提升了产品的经济附加值。

养殖户黄安登在收获自家的鲍鱼。人民网记者 李栋摄

据国家统计局数据显示，上半年第一产业增加值28402亿元，同比增长7.8%，两年平均增长4.3%；城镇消费品零售额184098亿元，同比增长23.3%，两年平均增长4.4%。城镇的消费潜力不断释放，对经济发展拉动作用不断增强。

有效匹配社会资源 全面推进乡村振兴

丰收节，更是讲述乡村振兴故事的舞台，乡村振兴离不开社会资源的有效匹配。

在湖北省荆州市公安县林海家庭农场，何凡和妻子共同经营着655亩的虾稻养殖，面对近年疫情和水灾的影响，他们通过“新农信贷直通车”申请了45万元贷款，湖北省农担公司优先受理该笔业务，从提交项目到审批只用了1个工作日，降低了农户的资金和时间成本。现在，他的家庭农场小龙虾已逐步出塘，产量增加了，卖得也好。

国家农担联盟公司党委书记、董事长张洪武说：“助力乡村振兴，需要现代金融的有力支撑。通过建立完善的法人治理结构和制度体系框架，在实践中也逐步培养了一支‘懂农业、爱农村、爱农民’的农担队伍，有效提升了服务三农和乡村振兴的能力。”

在顶层设计上，乡村振兴被放在了治国理政更加重要的位置。6月1日正式施行的《中华人民共和国乡村振兴促进法》明确，要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，推进农业供给侧结构性改革和高质量发展，不断解放和发展乡村社会生产力，激发农村发展活力。乡村振兴战略迈入有法可依、依法实施的新阶段。

猗猗嘉禾，今盈我仓；粮丰农稳，盛世安康。当前，农业正成为有奔头的产业、农民正成为有吸引力的职业、农村正成为安居乐业的家园，“三农”发展的华彩乐章正在奏响。

(责编：申佳平、吕骞)