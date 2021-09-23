人民网北京9月23日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，为加强商业银行风险监管，完善商业银行同质同类比较和差异化监管，合理分配监管资源，促进商业银行可持续健康发展，银保监会近日发布了《商业银行监管评级办法》（以下简称《办法》）。《办法》明确，对于已经出现信用危机、严重影响银行消费者和其他客户合法权益及金融秩序稳定的银行，应稳妥制定实施风险处置方案，根据具体情况，按程序依法安排重组、实行接管或实施市场退出。

银保监会有关部门负责人表示，监管评级是银行业非现场监管的重要内容，在整个监管流程中处于核心环节和基础性地位。现行商业银行监管评级规则实施于2014年，自实施以来，在加强商业银行综合风险评估、完善差异化监管等方面发挥了重要作用。

“近年来，商业银行业务模式、风险特征、外部环境及监管重点发生显著变化，现行监管评级规则已不能完全适应监管工作需要，在评级流程、管理机制、内容方法和结果运用方面存在一定不足，亟待进行更新和完善。因此，出台更为完备的商业银行监管评级规则，充分反映当前银行风险特征和监管重点，增强监管评级工作的规范性和准确性，强化监管评级结果运用，引导商业银行进一步加强风险管理，既有必要性又有紧迫性。”该负责人说。

上述负责人介绍，《办法》坚持风险为本、与时俱进、问题导向的原则，主要在以下几方面进行了改进和完善：一是建立统一协调的监管评级工作机制，增强规范性和客观性。完善银行监管评级程序，进行统一管理，明确操作要求，增强监管评级工作的严肃性、规范性。利用监管评级信息系统开展评级工作，加强评级流程跟踪和管理，提升监管评级效率和准确性。

二是完善评级内容和方法，提高灵活度和适应性。坚持“风险为本”原则，优化监管评级要素体系，在传统“CAMELS+”评级体系基础上，突出公司治理、数据治理等要素的重要性，并专设机构差异化要素，充分反映监管重点和不同类型银行机构风险特征。建立评级结果级别限制和动态调整机制，确保对银行风险具有重要影响的突发事件和不利因素得到及时、合理反映。

三是加强结果运用，切实提升监管效能。强调监管评级结果是综合衡量银行经营状况、风险程度和管理能力的主要依据，监管机构应当根据银行评级情况，科学制定监管规划，合理配置监管资源。明确监管机构可以根据监管评级结果，依法采取相应监管措施和行动，注重“早期介入”，努力实现风险早发现、早介入、早处置，防止风险苗头和隐患演变为严重问题。

值得注意的是，《办法》规定的商业银行监管评级要素包括资本充足（15%）、资产质量（15%）、公司治理与管理质量（20%）、盈利状况（5%）、流动性风险（15%）、市场风险（10%）、数据治理（5%）、信息科技风险（10%）、机构差异化要素（5%）共九项要素。传统的“CAMELS+”银行评级体系一般包括7项要素，分别为资本充足（C）、资产质量（A）、管理质量（M）、盈利状况（E）、流动性风险（L）、市场风险（S）和信息科技风险（I）。

招联金融首席研究员董希淼在接受人民网记者采访时表示， 从评级要素内容看，评级要素包括资本充足等9项要素，主要变化体现在三个方面。第一，将原“管理质量”要素修改为“公司治理与管理质量”，占比为20%，为9项要素中占比最高，这充分体现监管部门对商业银行公司治理的高度重视。公司治理是现代企业制度的核心，对商业银行而言，公司治理机制更具有重要作用。商业银行只有健全公司治理，才能形成稳健经营、防范风险的内生机制。

第二，新增“数据治理”要素。在数字经济时代，数据对商业银行经营管理的重要性不言而喻。这表明，下一步监管部门将加大数据治理监管力度，提高商业银行数据真实性、准确性、完整性，并以此作为评判银行风险管理状况的基础。

第三，新增“机构差异化”要素。我国商业银行数量多，发展不均衡，发展方向、业务模式、客户定位等差异化显著。此前在系统重要性银行评估等办法中，已经初步体现差异化监管的原则。此次新增“机构差异化”要素，有助于进一步实施差异化监管。

“此外，《办法》对评级结果级别还可以采取限制规定和动态调整机制。其中，限制规定有点类似‘一票否决’，对核心监管指标不满足最低监管要求或发生重大负面影响的，可以限定评级结果的级别；动态调整机制是指年度评级之间，对于风险或管理状况发生重大变化的银行评级结果进行调整。总体而言，限制规定和动态调整机制有助于增强评级的时效性和敏感度。”董希淼说。

监管评级结果将如何使用？银保监会有关部门负责人表示，《办法》明确，监管机构可以根据监管评级结果，依法采取相关监管措施和行动。在监管措施设置方面，《办法》根据银行评级级别的高低，按照监管投入逐步加大的原则，要求监管机构采取相应强度的监管措施和行动。既要关注评级较好银行可能存在的弱点和风险苗头，加大监管跟踪和风险提示；也要对评级较差银行及时采取风险纠正措施，注重“早期介入”，避免风险恶化、蔓延，防止风险隐患演变为严重问题；而对于已经出现信用危机、严重影响银行消费者和其他客户合法权益及金融秩序稳定的银行，则应稳妥制定实施风险处置方案，根据具体情况，按程序依法安排重组、实行接管或实施市场退出。

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