人民网北京9月23日电 （记者李楠桦）据农业农村部网站消息，日前，农业农村部发布2021年上半年国家产地水产品兽药残留监测情况。监测结果显示，上半年全国产地水产品兽药残留监测抽检合格率为99.8%，同比上升0.6%，养殖水产品合格率稳定在较高水平，水产品质量安全得到有效保障。

农业农村部介绍，上半年，共组织全国农业农村主管部门和有关水产品质检机构，在养殖场随机抽取18402批次水产品进行孔雀石绿、氯霉素、氧氟沙星等7项禁（停）用药物指标的检测，其中35批次样品检出禁（停）用药物超标。农业农村部指导有关省份依法对违法使用禁（停）用药物案件进行了调查和处罚，共无害化处理不合格水产品46.7吨，罚款11.6万元。

据介绍，为加强水产养殖用兽药及其他投入品使用的监督管理，提升养殖水产品质量安全水平，推进水产绿色健康养殖，今年3月农业农村部启动《2021年国家产地水产品兽药残留监控计划》。

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