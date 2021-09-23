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数说交通|1-8月我国公路水路交通固定资产投资达17063亿元

2021年09月23日09:26 | 来源：人民网
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人民网北京9月23日电 （记者王连香）日前，交通运输部发布2021年8月交通运输行业主要统计指标，数据显示，8月公路客运量36243万人、水路客运量1012万人、港口旅客吞吐量275万人，中心城市轨道交通169882万人次。此外，1-8月我国公路水路交通固定资产投资达17063亿元，同比增长5.9%。

资料来自：交通运输部

(责编：王连香、吕骞)

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