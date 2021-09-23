人民网北京9月23日电 （记者杜燕飞）初秋，记者一行走进延庆冬奥村，一座座依山而建的半开放中式庭院散落山林间；每一座庭院的天井中，就地取材的原生态石块砌筑成了树木的“安乐窝”；施工过程中开挖出来的碎石，直接用于建筑外墙的“石笼墙”装饰，与门廊的原木色门窗相呼应……

延庆冬奥村效果图。受访者供图

日前，在国资委举办的“央企党建成效集中采访”走进延庆冬奥村项目活动现场，记者了解到，自全国国有企业党的建设工作会议召开以来，中建集团将党建工作与生产经营互促互融，坚持高质量党建引领高质量发展，高标准推进延庆冬奥村等20余个北京2022年冬奥会场馆及配套项目建设。其中，中建一局参与投资建设运营的延庆冬奥村、延庆山地新闻中心项目位于北京市延庆区小海陀山脚下，海拔900至1000米，总建筑面积13.75万平米，延庆冬奥村及延庆山地新闻中心项目总建筑面积是13.75万平方米，包括包括冬奥村运动员组团、公共组团，山地新闻中心及古村落遗址，赛时将为运动员和随队官员提供1500多个床位，并承担北京冬奥组委会居住办公功能。项目已于2020年年底完工，目前正在进行比赛接待前的运营调试工作。

延庆冬奥村外景。人民网记者 杜燕飞摄

延庆小海陀山夏季多雨、冬季多雪，地势落差大，容易发生滑坡。在千米海拔的高度，如何克服地势影响建造一座稳固的冬奥村、如何在室内外近30度的温差下让运动员感到温暖舒适……都是项目建设之初建设者面临的巨大困难。

“工程地处山区，地势地形处理难度非常大。经过对场地的多次测量和模拟实验，我们采用了悬臂式挡墙、临时支护钢管桩、临时支护土钉墙、主动防护网等形式将场地地形进行处理。”延庆冬奥村项目执行经理、总工程师殷博介绍，延庆冬奥村总共用了400多根长短不一的抗滑桩进行护坡，其中最长的32米、最短的16米，这些植入地下后的抗滑桩就像是地基中的“骨骼”，能够牢牢地将土地固定在一起，为后期的施工打下坚实基础。

延庆冬奥村内景。受访者供图

殷博告诉记者，为打造“温暖冬奥”，延庆冬奥村建筑主体使用了超低能耗工程技术，能够使建筑的室内环境保持在20至26摄氏度、相对湿度30%至60%的舒适环境。高效的外保温——保温比传统的建筑更厚，外墙、屋面保温总厚度达到250毫米以上，远厚于常规建筑，就好比在冬天给建筑穿了更厚的羽绒服，可以降低室内能耗，和一般的保温对比，能耗损失更低。

延庆冬奥村运动员房间。受访者供图

同时，冬奥村还采用了被动房外窗，传热系数更小，隔热性能更好，和一般的外窗相比，更加节能。门窗系统、玻璃幕墙系统均采用了断热桥设计，针对特殊节点进行优化，幕墙的连接点均采用了仿生木进行断桥处理，可以降低室内外的冷热传导，实现降低能耗的功能。

基于冬奥会的赛事特点，冬奥村还专门设计建造了地下暖廊，通过暖廊，各国运动员、教练员无须再穿厚重的外套，就可在各个组团间完成就餐、健身、交流、器械保养等日常活动。

就地取材的原生态石块砌成树木的“安乐窝”。人民网记者 杜燕飞摄

据介绍，为践行“绿色办奥运”理念，项目建设团队通过和专业的园林公司开展合作，在设计施工建设过程中，最大程度保护周边自然环境，对施工区域的树木品种、数量和分布进行普查，在设计图纸上重点标注，将313棵原生树木作为延庆冬奥村最主要的景观原地保留下来。同时，积极打造“海绵型山村”，通过建设下凹式绿地、渗透沟和雨水调蓄池等措施，对雨水和生活污水全部进行处理净化，实现了再利用。

施工挖出来的碎石直接用于建筑外墙“石笼墙”装饰。人民网记者 杜燕飞摄

此外，为遵循“节俭办奥运”理念,项目建设团队着重注意建筑材料的就地取材、翻新利用，特别将规划用地中的古村落遗址进行了修缮，使其“修旧如旧”，成为整个冬奥村独具中国传统村落文化特色的文旅景观。

(责编：申佳平、吕骞)