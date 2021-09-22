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《2021年全球创新指数报告》发布

操秀英
2021年09月22日08:02 | 来源：科技日报
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原标题：《2021年全球创新指数报告》发布

　　世界知识产权组织（WIPO）9月20日在日内瓦发布的《2021年全球创新指数报告》（以下简称《报告》）显示，中国排名第12位，较2020年上升2位。《报告》高度评价中国在创新方面取得的进步，并强调了政府决策和激励措施对于促进创新的重要性。

　　《报告》称，在新冠肺炎疫情造成巨大影响的情况下，2020年，许多国家和地区的政府及企业加大了创新投入，科技产出、研发支出、知识产权申请和风险资本交易等创新指标持续增长，表现出强劲的韧性。

　　在研发支出方面，全球研发支出最高的企业资金投入同比增长10%，近60%的研发支出密集型企业资金投入同比增长；在风险资本交易方面，全球风险资本交易量同比增长5.8%，超过了过去10年的平均增速。

　　《报告》显示，瑞士连续第11年位居榜首，瑞典、美国、英国、韩国分列第2位至第5位；中国位列第12位，位居中等收入经济体首位，超过日本、以色列、加拿大等发达经济体。特别值得一提的是，中国自2013年起，全球创新指数排名连续9年稳步上升，上升势头强劲。

　　从创新产出看，中国的优势集中在无形资产、知识的创造、知识的影响。其中，本国人专利、商标申请，创意产品出口在贸易总额中的占比等细分指标均实现全球领先。2021年，知识传播这一大类指标进步明显，特别是知识产权收入在贸易总额中的占比这一细分指标持续进步，表明中国正逐步从知识产权引进大国向知识产权创造大国转变。

　　WIPO总干事邓鸿森表示：“今年的全球创新指数表明，尽管新冠肺炎疫情对生活和生计造成了巨大影响，但许多部门都展现出惊人的韧性——特别是那些注重数字化、技术和创新的部门。在世界期待从大流行病中重建之际，我们知道创新对克服我们面临的共同挑战、建设更美好的未来，发挥着不可或缺的作用。全球创新指数是一种独特的工具，可以指导政策制定者和企业界制定计划，确保我们摆脱大流行病并变得更加强大。”

(责编：赵超、陈键)

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