本报记者 廖睿灵

近年来，广西柳州螺蛳粉及其衍生产品销售额快速增长，带动物流行业迅速发展。图为中通快递柳州转运中心内，工作人员正对螺蛳粉快件进行分拣。

新华社记者 黄孝邦摄

9月9日，在山东荣成埠柳镇农产品电商交易中心，快递工作人员将货物打包。

李信君摄（人民视觉）

9月4日，华南理工大学广州国际校区入学新生在宿舍楼快递包裹库房查找快递。

新华社记者 刘大伟摄

9月起，每单派件费上调0.1元——前不久，中通、圆通、韵达、申通、百世和极兔速递6家快递企业宣布调价。多家企业发布的调价通知同时提到，此次调价将用于提高快递员收入。简单来说，就是给快递员涨工资。

目前，派费调价措施公布已有半个多月，具体落实情况如何？快递员是否领到提高后的薪水？未来，快递业将如何进一步实现良性发展？

快递员期待收入提高

9月初的一天，快递员小陈和往常一样开始了工作。早晨，他来到所属的快递网点，将自己负责区域的快递件装进电三轮。“每天大概派两三百个件，晚上7时左右能送完。”说话的间隙，他囫囵吞下早饭，准备骑车前往第一个派件地。

在中国，每天有不少像小陈一样的快递员奔波在路上。国家邮政局发布的数据显示，今年上半年，全国快递业务量达493.9亿件，同比增长45.8%；全行业日均服务用户6.4亿人次；上半年人均快件使用量35件，同比增加11件。把这些快递送至千家万户的，是全国数百万名快递员。

快递员的收入，与城镇职工平均工资相比不算低。但相对于繁重的工作量，不少快递员对自己的收入有更多期待。《2020年全国快递员基层从业现状及从业满意度调查报告》显示，虽然有少数快递员月收入超过1万元，但超五成快递员月收入不足5000元。

“挣的是辛苦钱，派一个件赚一块钱派费。”小陈解释，所谓派费，是快递员派送一件快递所获得的收益。去年以来，快递企业为争夺客源掀起价格战，快递单价连连走低，快递派费也有所下跌。“以前每送一单快递，能拿到1块2毛派费。今年派费下调了几次，现在已经降到每单1块钱。”小陈说。

对于之前的快递价格战，地方邮政部门进行了协调和约谈。近日，中通快递集团董事长赖梅松亮明态度，表示“依靠不必要的低价亏损件或以利润换取短期市场份额增长的做法，既不明智也不可持续”。8月27日，中通率先上调派费。随后，“通达系”和极兔速递陆续通过内网公布等方式，宣布9月1日起每单派费上调0.1元。多家企业的调价通知中，提及此次调价将用于提高快递员群体收入、改善工作环境。

“近年来，快递企业普遍面临招工难，影响快递基层网点稳定。这次在‘双11’之前上涨派费，有利于补充一线人员，为‘双11’做好准备。”中国物流学会特约研究员杨达卿接受本报记者采访时表示。同时，上调派费直接利好一线快递员，是快递企业落实维护快递员群体权益政策的表现。“此次调价，响应了交通运输部等七部门日前印发的《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》，有利于提升快递员群体福利。”杨达卿说。

部分快递员已获收益

业内专家分析，每单派费上涨0.1元，预计能为不同派件量的快递员增加500至1000元不等的月收入。目前，调价措施公布已有一段时间，具体落实情况如何？

采访中，不少快递员表示已经获得收益。小陈告诉记者，在自己工作APP“业务员账单”的“派费”一栏里，看到了上涨的派费。“第二天结算后可以直接提现，一周已经多赚了100多元。”

部分受访快递员还未收到调薪通知，正在等待中。从事快递员职业3年多的高勇告诉记者，自己在新闻里看到要上调派费，但是目前网点还没有通知。“我们的工资是网点结付的，可能有所滞后吧，希望最终落到实处，也希望公司加强对网点的管理监督。”

采访中记者发现，快递员群体对派费上调普遍表示欢迎，但相比调薪，他们更担心快递网点的罚款。

高勇给记者算了笔账：自己每天派200多件快递，每单派费0.9元。如果遭遇一个投诉，就会扣掉200元，“相当于一天白干了。”

“从发展角度看，多数网点是出于提升服务的目的而进行罚款，但一定程度上存在以罚代管的现象。”杨达卿表示，一方面，快递业的确有服务不规范的情形。另一方面，一些网点缺乏对员工的优化管理，常常用以罚代管的方式解决问题。

对于快递员的顾虑，部分快递企业对基层网点作了要求。

圆通快递在调价通知中强调，提高派费是用于提高快递员收入，各加盟网点不得随意截留。申通快递称，严令网点必须严格贯彻落实政策，不打折扣地惠利到快递员。中通快递媒体公关负责人程绩接受本报记者采访时表示，上调的派费将直接发到快递员的工作APP。极兔速递有关负责人告诉本报记者，派费由快递员服务的加盟网点结算和发放，同时，总部将成立稽查小组，提供收派员内部投诉渠道，确保政策落地。

规范管理，良性发展

中国快递员群体规模不断扩大，成为新产业新业态新模式就业群体的重要组成部分，为中国经济社会发展作出了积极贡献。与此同时，快递员群体职业归属感不强、社会保障水平不高、劳动强度与工资收入不匹配等问题也较突出。

“快递员最关心的是收入问题，保障收入相对稳定、实现多劳多得，是维护快递员权益最基础、最关键的因素。”国家邮政局市场监管司相关负责人指出，收入如果无法保持在合理水平，快递员队伍就很难稳定，快递网络的稳定更无从谈起，最终将损害企业发展根基，影响行业可持续性。“通过末端派费的适度调整，有利于快递员坚定行业信心、共享发展成果。”该负责人说。

要真正落实保障快递员群体权益，仍需进一步加强监管。

企业要带头做好内部监督。上述负责人表示，快递企业要加强对分公司和加盟网点的管理，尤其严格管理派费发放机制，防止出现网点截留、抵扣等问题，避免总部的好政策“下不去”“落不实”。

相关部门也要加强对快递行业的管理。针对快递网点罚款多等问题，上述负责人表示，邮政管理部门坚决反对企业“一边增加派费、一边增加罚款”。对于不必要、不合理的罚款事由，该减的减，该调的调。“对于快递员反映比较集中的快递企业不分情况‘一刀切’式的罚款，我们将督促企业完善考核机制，对恶意投诉进行认真核实甄别，同时拓宽快递员申诉渠道。”

保障好快递员群体权益的同时，快递行业还应继续优化内部生态，力争实现良性发展。

目前，部分快递企业仍存在总部跟基层网点脱节现象。这其中，利益分配机制是核心。上述负责人提出，快递公司要建立向基层倾斜的利益分配机制，将利润向基层让渡，保障基层的生存空间和发展条件。

杨达卿认为，快递业进一步升级服务，不能止步于给基层上涨费用，还要加强柔性管理等方面的知识培训，逐步优化基层生态。“未来不仅要靠营商环境持续优化，把劣币逐出市场；还要靠重点企业精益管理，拓展生态，保持稳健发展。”杨达卿说。

国家邮政局相关负责人建议，快递企业要自觉履行法律义务和社会责任，将法律法规政策有关要求落到实处。同时，应转变竞争方式，发挥有效市场作用，建立良性的市场竞争秩序。“切实转变、淡出以价格为主要手段的粗放竞争模式。实现差异化服务，保障商家、用户的充分选择权，从而增强自身的市场竞争力。”该负责人说。

(责编：杨光宇、胡永秋)