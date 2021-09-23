赵超

编者按：国家统计局公布的数据显示，尽管遭受新冠肺炎疫情的冲击，以新产业、新业态、新模式为主要内容的发展新动能依然实现快速增长，成为推动中国经济高质量发展的强大支撑。为此，人民网推出“发现中国经济新动能”系列报道，从“创新驱动、转型升级、经济活力、知识能力、网络经济”五个维度，展现中国经济新动能的蓬勃生命力。

比指尖还小的射频前端芯片，是无线通信设备内的三大核心芯片之一。

为获得射频前端芯片的先进技术，高通公司苦苦追求多年，最终通过收购得偿所愿。位于中国无锡市的全讯射频工厂，是高通在华的唯一生产基地。该基地在2000年时为西门子与松下的合资公司所有，中间多次经历股东变更。

20多年间，诺基亚、摩托罗拉、爱立信、西门子等是这家工厂的客户；现在，每年数以千万计的射频前端组件从这里发往小米、OPPO、vivo等国内手机厂商，再源源不断地走向全球。

内外资企业紧密合作，最终形成共赢共享格局。2021年上半财年，高通射频芯片业务全球营收达到20亿美元。而在前7个月，中国市场手机总体出货量累计达2.03亿部（2020年全球手机出货量约为13亿部），同比增长15.6%。

随着市场对射频前端组件的需求不断攀升，今年5月，高通宣布在无锡启动二期项目建设工程。

改革发展以来，中国从积极融入走向参与引领，倡导建设开放型世界经济，吸引众多高质量产业资本在华兴业，促使他们与众多中国企业一起，构建起服务全球的高效产业链。

数据显示，目前中国已是世界上工业体系最为健全的国家，在500种主要工业产品中，有40%以上产品的产量世界第一。这与中国持续扩大高水平对外开放、不断提升外资利用水平的积极作为密不可分。

数据来源：国家统计局统计科学研究所。

2020年以来，中国在加强疫情防控的同时，统筹考虑经济社会发展目标，坚定不移推进改革开放，持续改善营商环境，对外商的吸引力持续增强。

1月24日 ，联合国贸易和发展会议发布的《全球投资趋势监测报告》透露，受疫情影响，2020年全球外国直接投资(FDI)总额大幅下滑，但中国这一指标逆势增长4%，总额达1630亿美元，超过美国成为全球最大外资流入国。这是中国经济收获的又一个新“第一”。经合组织预计，中国经济2021年、2022年经济增速可达8.5%和5.8%，高于全球增长水平。

与此同时，相关部门抓紧制订外商投资准入负面清单，推动扩大重点服务领域对外开放，积极引导外资流向高技术领域，加大在华研发力度。

商务部发布的数据显示，1月至5月，我国高技术产业实际使用外资金额增长34.6%，其中高技术服务业、高技术制造业分别增长37.6%、25%，体现出强大的活力与吸引力。中国美国商会发布的《2021中国商务环境调查报告》显示，61%的受访企业将中国作为首选投资目的地，2/3的企业表示将进一步增加在华投资。

在各类市场主体的共同推动下，中国经济活力十足，新动能马力强劲。一个容量更大、质量更优的创新型经济体正在加快建成。

“发现中国经济新动能”系列报道

之一：给机器人装上41个国产“关节”

之二：1台车顶5个人 产业转型升级迸发新动能“火花”

之三：“救命文档”背后的10.11亿 网络经济成新动能主力军

之四：从实习生到CEO 知识型人才扬帆新经济蓝海

(责编：王震、吕骞)