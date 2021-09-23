李栋

金秋时节，湖北省十堰市竹山县进入玉米收获期，农民们忙着将成熟的玉米收割晾晒，村里村外、房前屋后、农家院里，处处是一派丰收的场景。9月20日，湖北省十堰市竹山县麻家渡镇墩子村村民正在晾晒玉米。（章磊 摄）

人民网北京9月23日电 （记者李栋）9月23日，农历秋分，我们迎来第四个中国农民丰收节。丰收节是亿万农民自己的节日，这一天处处是一派收获的场景，丰收的喜悦成为亿万农民独特的表情。