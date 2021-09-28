2021年世界互联网大会乌镇峰会今日闭幕。人民网记者 许维娜摄

人民网乌镇9月28日电 （记者许维娜）为期三天的2021年世界互联网大会乌镇峰会落下帷幕。三天来，与会嘉宾围绕“迈向数字文明新时代——携手构建网络空间命运共同体”主题，通过线上线下平台共商全球互联网治理之道，共享全球互联网发展经验。

国家互联网信息办公室国际合作局局长祁小夏表示，今年大会亮点纷呈，继续举办“互联网之光”博览会、世界互联网领先科技成果发布活动、“直通乌镇”全球互联网大赛等活动，吸引国内外各方踊跃参与。

今年首次举办“携手构建网络空间命运共同体精品案例”发布展示活动。大会发布《世界互联网发展报告2021》《中国互联网发展报告2021》《网络主权：理论与实践（3.0）版》等重要文件，展现了过去一年全球和中国互联网发展的重要成果。

祁小夏表示，本届大会呈现以下四个特点：一是突出理念引领。与会嘉宾聚焦主题，在加强数字技术合作、释放数字经济红利、共享数字文明成果等方面形成广泛共识，“携手构建网络空间命运共同体”“让数字文明造福各国人民”获得与会各方高度认可和热烈响应。

二是倡导数字合作。大会首次举办“携手构建网络空间命运共同体精品案例”发布展示活动，充分展现了国际社会携手构建网络空间命运共同体的真诚愿望和不懈努力，对各方深化数字合作具有积极的示范作用。

三是展现领先技术。“世界互联网领先科技成果发布活动”评选出14项代表性的科技成果，展现了全球数字发展强大活力。“互联网之光”博览会聚焦全球数字技术前沿动态，集中展现了云计算、大数据、人工智能、区块链、网络安全等领域的新技术、新产品，以及经济、社会、政府等各领域各行业数字化改革的最新应用成果，吸引300余家中外知名企业和机构参展。“直通乌镇”全球互联网大赛持续吸引近20个国家上千个项目参加，越来越成为业届广泛关注的高端赛事。

四是坚持开门办会。大会由联合国经济和社会事务部、国际电信联盟、世界知识产权组织、全球移动通信系统协会共同协办，从筹备阶段就吸引了全球媒体的高度关注，共有境内外111家媒体的700余名记者参会。

浙江省委宣传部副部长、省委网信办主任朱重烈表示，此次大会，在国家网信办等有关国家部委的大力支持下，浙江作为东道主，在全力做好大会服务保障工作的同时，主动参与互联网领域高层次交流，集中展示浙江数字化改革成果，积极推动数字文明新时代的发展与合作，取得了丰硕成果。

一是思想碰撞更加精彩。本届浙江分论坛聚焦“产业大脑”、“未来工厂”，邀请了国内外工业互联网等相关领域著名企业家、专家等嘉宾800余人开展思想交流、智慧碰撞，“最强大脑”组合碰撞出绚烂的思想火花，为浙江工业互联网持续创新发展注入了活力。13场“乌镇咖荟”特色鲜明、场场精彩，各方围绕数字治理、现代农业高质量发展和乡村振兴、融媒体发展、数字经济、车联网等主题交流交锋，共谋科技产业变革新路径，共话互联网发展新未来。

二是成果展示更加硬核。“互联网之光”博览会吸引了来自24个国家和地区的340余家全球知名企业和机构参展，组织举办了78场新产品新技术发布活动，鸿蒙智能终端操作系统，平头哥RISC-V芯片、之江天枢人工智能开源平台、卡巴斯基沙盒、硅立方浸没液冷计算机、智能眼镜光学显示模组等“黑科技”悉数亮相。“世界互联网领先科技成果”备受瞩目，我省入选的800G超高速光收发芯片与引擎、多光谱智能感知终端、大规模图计算系统、盘古大规模分布式存储系统等4项领先科技成果全景呈现了浙江在互联网科技领域的“硬核”实力。

三是智慧体验更加丰富。今年大会更加注重服务智慧化和体验智慧化，主要有三个方面特点：一是服务效率进一步提升。热影非接触快速核查融合了人脸识别、身份校验、测温检测以及健康码读取，四位一体智能筛查高效“无感”。大会智慧驾驶舱为做好会务服务提供实时数据支持，实现“一屏而窥全貌”。二是智慧场景进一步丰富。水质检测无人船自主完成水质监测、报告生成和图像绘制任务，4足机器人“闪现”娱乐酷玩、科研教学、巡检安防和救援场景，5G全域自动驾驶有效提升会展区域出行能力。三是互动体验进一步增强。画像机器人将手机中的虚拟“像”变为现实中的实体“画”，智慧看护系统、数字牧场等智慧化项目让大家走进前沿科技，乌镇真正成为展现互联网最新科技成果的“全方位体验场”。

四是数字合作更加深入。扩大数字经济产业合作大会规模，为数字产业合作提供高能级平台。一是合作能级稳步提升。40个数字经济合作项目完成签约，总投资额超600亿元。二是人才对接精准有效。370家企业和机构参加数字经济人才“云聘会”，招聘岗位7363个。三是产业转型持续推进。围绕数字化改革目标任务，相关主管部门与30家“行业产业大脑”建设试点单位、33家“未来工厂”建设试点企业签订任务书，数字经济系统建设合作逐步深化。

五是平台效应更加凸显。2021“直通乌镇”全球互联网大赛吸引了美国、英国、法国等19个国家1012个项目参赛，其中海外项目180个，中外参赛项目数量均创新高。通过举办“资本相亲会”等系列配套活动，吸引了30余家资本机构，推动了项目和资本的精准对接和深度合作。发起世界互联网大会“碳达峰、碳中和”行动，并发布了行动方案、评价报告，为推动全球迈向数字文明、尽早实现双碳目标贡献了“乌镇力量”。“乌镇之光”超算中心正式落成。乌镇世界互联网科技馆开工奠基，建成后将集中展示世界互联网建设和发展的重要历程、重要成果，让乌镇真正成为记录、推动、引领世界互联网发展的全球高地。

(责编：孙红丽、高雷)