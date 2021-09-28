人民网北京9月28日电 （记者杜燕飞）“增强信贷总量增长的稳定性”“坚持把服务实体经济放到更加突出的位置”“维护住房消费者合法权益”“加强与财政、产业、监管政策之间的协调”……中国人民银行货币政策委员会2021年第三季度（总第94次）例会日前在京召开。

会议指出，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，保持流动性合理充裕，增强信贷总量增长的稳定性，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，保持宏观杠杆率基本稳定。坚持把服务实体经济放到更加突出的位置，维护经济大局总体平稳，增强经济发展韧性。

“与之前货币政策例会内容相比，本次例会新增‘增强信贷增长稳定性’表述，意味着第4季度货币政策将向稳增长方向适度发力，当前信贷、社融增速基本触底，四季度会有小幅回升，边际宽信用过程即将展开，这是稳定今年底明年初经济运行的基础。”东方金诚首席宏观分析师王青在接受人民网记者采访时表示，预计第4季度央行除了会推出绿色再贷款等结构性政策工具外，有可能再实施一次全面降准，进一步提振实体经济贷款需求，降低企业融资成本。

在助力实体经济方面，会议表示，用好新增3000亿元支小再贷款额度，支持增加小微企业和个体工商户贷款，落实好普惠小微企业贷款延期还本付息政策和信用贷款支持计划延期工作，综合施策支持区域协调发展。构建金融有效支持实体经济的体制机制，完善金融支持创新体系，引导金融机构增加制造业中长期贷款，努力做到金融对民营企业的支持与民营企业对经济社会发展的贡献相适应，有序推动碳减排支持工具落地生效，以促进实现碳达峰、碳中和为目标完善绿色金融体系。

会议特别强调，在灵活精准实施货币政策的基础上，要加强与财政、产业、监管政策之间的协调，统筹金融支持实体经济与防风险。

“今年以来，财政政策偏紧，逆周期稳增长的着力点重点可能在于宽财政。”中金公司研究报告认为，原材料价格的快速上涨，房地产市场的下行，教培等行业严监管带来的就业压力，也需要不同政策之间协调。

值得注意的是，本次会议指出，维护房地产市场的健康发展，维护住房消费者的合法权益。

此前，人民银行、银保监会相关部门负责人约谈恒大集团高管时指出，恒大集团作为房地产行业的头部企业，必须认真落实中央关于房地产市场平稳健康发展的战略部署，努力保持经营稳定，积极化解债务风险，维护房地产市场和金融稳定；依法依规做好重大事项真实信息披露，不传播并及时澄清不实信息。

“这表明监管层正在密切关注恒大风险化演，以及当前楼市较快冷却态势，未来相关政策可能灵活调整应对。”王青表示。

中金公司认为，会议提出的“维护房地产市场的健康发展，维护住房消费者的合法权益”，并不意味者房地产信贷的大幅宽松。下一步重点或将放在监管、整治封闭资金管理被挪用等乱象，同时对限制较严地区的按揭发放依法依规进行适度调整。

为促进房地产金融市场的健康发展，去年8月，人民银行、住建部会同相关部门形成重点房地产企业资金监测和融资管理规则，被称为“三线四档”规则。

“该项规则实施一年来，试点企业资产负债率、净负债率、现金短债比三项核心经营财务指标明显改善，负债规模稳步下降，经营融资行为更加审慎自律。”人民银行金融市场司负责人介绍。

招联金融首席研究员董希淼告诉人民网记者，要推动金融、房地产同实体经济均衡发展。一方面，金融机构要严把风险关口，全面落实房地产融资政策，审查贷款资金流向，防止资金违规流入房地产市场。另一方面，金融机构要加大对住房租赁市场的支持和服务力度，促进住房租赁金融朝着规模化、专业化方向发展，促进房地产市场长效机制加快形成。

(责编：孙红丽、高雷)