人民网记者 许维娜 王震

9月26-28日，2021年世界互联网大会乌镇峰会举行。人民网 方彭依梦摄

金秋九月，乌镇再一次吸引全球目光。聚焦前沿科技、洞见未来趋势，共商全球互联网治理之道、共享全球互联网发展经验，网络空间命运共同体正从这座千年古镇照进现实。

今年的世界互联网大会亮点纷呈，成果颇丰：加强数字技术合作、释放数字经济红利、共享数字文明成果……携手构建网络空间命运共同体，与会嘉宾就多个议题形成广泛共识，让数字文明造福各国人民。

互联网之光愈发明亮

奋力谱写网络强国建设新篇章

在聚焦互联网最新发展趋势和前沿技术动态的2021“互联网之光”博览会上，云计算、大数据、人工智能、网络安全等领域的新技术新产品，以及经济、社会、政务等领域数字化改革的最新应用成果一一亮相。

在“互联网之光”博览会上，参观者正在体验无人驾驶的矿产挖掘设备。人民网记者 翁奇羽摄

在世界互联网领先科技成果发布活动上，“HarmonyOS鸿蒙操作系统”“北斗全球卫星导航系统建设和应用”“800G 超高速光收发芯片与引擎技术研发”等14项国内外有代表性的领先科技成果在大会上发布，这里已成为激发数字创新思想的重要窗口。

信息基础建设规模全球领先、信息技术创新能力持续提升、数字经济发展活力不断增强、信息技术助力弥合数字鸿沟……如今，我国网络强国建设仍在加快，5G网络等作为新型基础设施，正成为支撑经济社会数字化转型、实现高质量发展的重要抓手。

大会期间发布的《中国互联网发展报告2021》显示，我国已建成全球最大规模的5G独立组网网络和光纤网络。5G移动通信技术率先实现规模化应用，截至2021年6月，中国5G基站总数达到96.1万个，占全球的70%以上，实现所有地级以上城市全覆盖。

法律护航关键基础设施安全，为网络强国建设奠定着坚实基础。记者注意到，今年的博览会专设网络空间安全和个人信息保护主题展区，从《个人信息保护法》《数据安全法》等相关法律制度的普及到各类网络安全技术应用，内容丰富、形式多样。

《中国互联网发展报告2021》还指出，面对严峻复杂的国内外网络安全态势，中国坚持总体国家安全观，不断完善数据安全等重点领域网络安全顶层设计和制度标准建设，加强网络安全关键技术研发，提升网络安全产业综合竞争力，加强网络安全宣传教育和人才培养，网络安全治理成效明显。

百年变局贡献中国智慧

携手构建网络空间命运共同体

在尼日利亚西部边境线上的小村庄，来自华为的RuralStar普惠链接方案，被当地人亲切地称为“木杆”。如背包般小巧的基站，仅需要6块太阳能板供电，就能实现2G/3G网络连接，有效缓解了当地电力供应不足，通讯建设成本高的难题，让偏远地区与世界从此相连。

目前，该方案已在全球超过60个国家部署，帮助5000万人接入网络。这是“携手构建网络空间命运共同体最佳实践”精品案例之一。

今年，大会首次举行了“携手构建网络空间命运共同体最佳实践”案例展示活动，RuralStar普惠联接方案、腾讯会议、全球微生物资源数据共享平台等12个国际合作代表性项目入选精品案例，生动讲述网络空间国际交流合作故事，充分展现了国际社会携手构建网络空间命运共同体的真诚愿望。

党的十八大以来，我国不断深化网络空间国际交流合作，积极参与互联网国际技术标准制定、网络基础设施建设和网络空间国际治理体系建设，共同推动全球互联网发展治理迈向更高水平。

“中国主动参与国际网络空间治理，并在联合国框架下改革全球互联网治理，我们受到启发和鼓励，亦应践行该倡议。”亚太地区应急响应合作组织（APCERT）主席默赫德·阿祖米·宾·穆罕默德丹斯里上将表示，网络空间是人类的共同活动空间，呼吁所有国家加强沟通、扩大共识、深化合作，共同构建网络空间命运共同体。

这里不仅提供开放平台，更提供开拓与时俱进的开放性思维。从“互联互通，共享共治”，到“创新驱动造福人类”“发展数字经济，促进开放共享”“创造互信共治的数字世界”“智能互联，开放合作”“数字赋能，共创未来”，再到“迈向数字文明新时代”……细数历次世界互联网大会主题，都在强调开放和共享。

在世界互联网大会“网络安全技术发展和国际合作论坛”上，中欧数字协会主席鲁乙己发表视频演讲。人民网记者 翁奇羽摄

“世界上每个国家和地区都应该走上自己的数字化转型之路。但我们认为，有必要与所有国家开展国际合作，学习能够在中国和欧洲采用的最佳实践。”中欧数字协会主席鲁乙己认为，各国应抓住机遇，加强跨境、跨领域的数字合作，加快数字化转型进程，保持开放的姿态，支持全球数字经济创新。

“全球数字化的浪潮是不可阻挡的。在全球数字化体系之中，没有任何一个国家、企业、个人能够独善其身。面对数字化时代的新特点，需要构建新的思维体系和行动体系，必然需要构建网络空间的命运共同体。”奇安信集团董事长齐向东认为，数字化时代社会透明度越来越高，5G、人工智能、大数据、云计算等信息技术的高速发展，让人与人、国与国之间的联系越来越紧密。

汇聚澎湃动力

迈向数字文明新时代

当前，数字技术正以新理念、新业态、新模式全面融入人类经济、政治、文化、社会、生态文明建设各领域和全过程，给人类生产生活带来广泛而深刻的影响。数字生活日益成为人们生活新图景，数字文明日益成为人类文明新形态。

聚焦开源生态、网络数据治理、数字化转型、互联网公益慈善与数字减贫、互联网企业责任……来自96个国家和地区的2000多位嘉宾线上线下参会，围绕全球网络空间热点焦点分享观点，携手为迈向数字文明新时代贡献智慧。

思科董事长、首席执行官罗卓克在开幕式的视频演讲中说：“三十年来，思科有幸参与了中国发展的进程。我们与国内合作伙伴、客户和科技巨头建立了密切的关系，并将一如既往始终坚守。放眼未来，今年无疑是重要的一年，我们真正进入了数字文明新时代。今年也是中国‘十四五’规划的开局之年，将开启中国现代化建设的新篇章。”

“数字文明新时代是人类文明迈向更高阶段的时代，需要秉持开放包容心态，与产业链、生态圈、国内外共同努力，推动数字共生、共创、共荣，让数字文明成果更好地惠及人类发展。”中国电信集团有限公司董事长柯瑞文表示。

在数字文明的新时代，互联网企业如何谋求创新发展？对此，三六零创始人、董事长周鸿祎表示，在数字文明的新时代，互联网企业要将互联网思维升级为数字化思维，用云计算、大数据、人工智能等数字技术和各行各业深度融合，输出产品思维和用户思维，帮助传统企业用数字化技术优化业务流程、改造商业模式，把数字化基因融入传统企业。

北京大学教授张颐武表示，数字技术为人类文明的发展提供了非常重要的支撑。其中，数字内容的发展与社会进步紧密相关，并已经表现出很多新的形态，越来越丰富。同时，数字内容也需要更多的正能量和人文关怀，共同助力迈向数字文明新时代。

涓涓细流，汇聚成海。“数字文明”是时代发展的新脉络，这场全球互联网界的盛事，将继续引领全球互联网领域的合作发展，中国智慧、中国方案也将继续为世界发展注入更多新活力。

(责编：孙红丽、高雷)