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浪潮王洪添：以数字技术助力构建数字文明

2021年09月28日15:25 | 来源：人民网
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人民网乌镇9月28日电 （记者夏晓伦）“产业大脑需要政府提供更多数据，贯穿政府侧和企业侧，融通制造端和消费端，推动质量、效率和动力变革。”在世界互联网大会“工业互联网的创新与突破论坛”上，王洪添如此表示。

未来工厂应用物联网、大数据、工业互联网等技术，实现数字化设计、智能化生产、绿色化制造和社会经济效益大幅提升。对此。王洪添认为，“产业大脑+未来工厂”建成后，既可让政府了解本地产业链条完整性、竞争力，为规划未来发展提供数据决策支持，又可帮助企业实时掌握生产动态、产品质量、市场拓展等信息，实现数字化、智能化、绿色化转型，助力“双碳”目标的实现。

在中国-东盟信息港之夜活动上，围绕“中国智慧城市建设经验衔接东盟国家需求，推动合作建设”话题，王洪添表示，浪潮积极推动智算中心等新型基础设施建设，助力政务数据互通共享，在济南、重庆、攀枝花等地打造了智慧城市样板。

伴随各地智慧城市建设的推进，政务事项“只跑一次”、“零跑腿”覆盖范围不断拓展。例如，浪潮助力重庆依托“渝快办”一体化政务服务平台，为企业和市民提供“一站式”网上预约、办理、查询、评价服务

据了解，在今年的互联网之光博览会上，浪潮发布了云洲工业智能系列解决方案、云溪数据库2.5、智能运维产品体系V2.0、inIoT智能物联网平台、行业数字平台（IDP）3.0、数字县域、应急智脑等新品和成果。

(责编：孙红丽、高雷)

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