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进一步释放农村消费潜力（市场漫步）

欧阳洁
2021年09月29日07:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　促进农村消费，是扩大内需、全面推进乡村振兴的重要举措。要完善有利于农村居民消费的“硬设施”，也要打造良好的“软环境”

　　

　　农村消费是我国消费市场中的亮点。国家统计局最新统计数据显示，今年1至8月，乡村消费品零售额36798亿元，增长17.2%。2020年，全国乡村消费品零售额从2015年的41932亿元增长到5.3万亿元，增长速度连续8年快于城镇。与此同时，农村消费升级趋势明显，2020年，农村居民人均教育文化娱乐、交通通信、医疗保障消费支出分别比2015年增长了35.1%、58.3%和67.6%。

　　促进农村消费，是扩大内需、全面推进乡村振兴的重要举措，能为我国消费增长带来强劲持续的动力。数据显示，目前我国乡镇和村两级消费市场占消费市场总体规模的38%。当下，深挖农村消费市场具备不少有利条件。

　　收入是决定农民消费意愿的关键。近年来，我国农村居民收入增速快于城镇居民收入增速，农村和城镇居民之间的收入差距不断缩小。农村居民不断走向城市、走向其他产业，工资性收入逐渐成为其收入的主要部分。最新数据显示，今年1至8月，外出务工农村劳动力规模恢复到2019年同期水平，农村居民收入稳步增长，为农村消费提供有力支撑。农村地区通信、物流等基础设施不断完善，有利于增强农村消费者的购买意愿。农村消费者的消费观念也在更新，更青睐新型消费，注重商品品质，这些都会为农村消费打开新的空间。

　　进一步激发农村消费潜力，不仅要完善有利于农村居民消费的“硬设施”，也要打造良好的“软环境”。目前农村网络消费活跃，传统商铺集市也人气旺盛，因此在发展农村电商的同时，也要提升农村传统商业网点的功能，这需要水电路网、物流通信等基础设施同步跟上，为农村消费提供完备的“硬设施”。同时，“软环境”更需要加强，这包括消费金融服务、产品售后服务、基层维权体系等。农村汽车、家电家具家装消费需求大，这些大宗消费需要配套金融服务，金融机构可以利用在城市开展小额消费信贷的体系和经验，在农村市场提供相关金融产品和服务。产品售后服务体系也亟待健全。大宗商品售后服务做好了，农村消费者才能放心消费、舒心购买，更好激发消费热情。

　　市场各方要顺应农村消费市场变化趋势，助力农村消费提质升级。现在，一些生产企业、电商平台更多关注城市消费者的消费需求，进行商品数字化、智能化改造，未来也应更多关注农村市场，根据农村生活特征开发更多产品和服务。监管部门要结合农村市场线上消费快速增长的新趋势，运用更多数字化监管手段，规范市场秩序，畅通维权渠道，切实维护农村消费者合法权益。

　　扩大农村消费大有作为。潜力释放、活力充足的农村消费，将不断满足广大农民美好生活需要，为构建新发展格局提供更加有力的支撑。


　　《 人民日报 》（ 2021年09月29日 19 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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