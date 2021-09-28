人民网北京9月28日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，主题为“用绿色产品·享低碳生活”的2021年全国“绿色产品认证与标识宣传周”27日在京启动。

在启动仪式现场，市场监管总局认证监管司相关负责人介绍了中国绿色产品认证与标识体系建设实施情况和“十四五”期间工作规划。认证机构、获证企业、认证结果采信方代表从不同角度分享了在开展绿色产品认证活动中的良好实践。

市场监管总局相关负责人表示，扎实推进中国绿色产品认证与标识体系建设，是深入贯彻落实《生态文明体制改革总体方案》和《关于建立统一的绿色产品标准、认证、标识体系的意见》精神的有力举措。市场监管总局（认监委）按照“统一目录、统一标准、统一评价、统一标识”的方针，与工业和信息化部、住房和城乡建设部、国家邮政局等部门积极合作，通过开展地方试点，在重点领域加快推进并取得突破，初步建立了绿色产品认证与标识体系，在采信机制建设上也取得积极成果。目前，共颁发绿色产品证书1万多份，获证企业1千多家，涵盖家用电器、建材、快递包装、纺织品等与百姓生活息息相关的产品领域，体系建设积累了良好的实践经验，成为推进生态文明建设、实现高质量发展的有力支撑。

该负责人表示，“十四五”期间，绿色产品认证与标识体系建设工作将围绕绿色低碳经济、“双碳”目标，重点在增加制度供给、加强认证结果采信、强化认证有效性监管、推动国际合作互认等方面加快推进，助力打造绿色发展生态圈。

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