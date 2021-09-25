人民网记者 乔业琼

从破解山区农村多小散弱、优化基层党组织设置的“联村党建”模式，到激发村（居）党组织和党员干部以及广大群众干事创业热情的“一网三联”，再到赢得社区居民认可的城市基层治理“邵涛工作法”……以党史学习教育为切入点，围绕群众需求在哪里，就把实事办到哪里，淄博市基层党建工作亮点频出、多点开花。

一网三联 激发干事创业活力

“志愿服务不仅有积分，还能登上表彰榜，咱自己也觉得光荣！”王成仁说。

今年66岁的王成仁是淄博市桓台县徐斜村爱心匠人志愿服务队的一员，抽空帮助村里老人们义务理发是他的每周必修课。

三年多来，从信访问题突出、污水乱排的乱村弱村到先进示范村，徐斜村发生天翻地覆的变化。通过“党员+网格”，让党支部强起来、党员带起来、群众动起来，为村级各项事业发展提供坚强保障。

淄博市桓台县伊家村志愿者在为老人打饭。人民网记者 乔业琼摄

上午十点，淄博市桓台县伊家村农村幸福院里的志愿者们正忙着清洗食材、烹制菜品、整理餐桌，为老人们准备着健康营养午餐。中午11点半，准时开饭，志愿者们为老人们端上了丰富的饭菜，荤素搭配的菜肴让老人们暖胃又暖心。

在伊家村，80岁以上老年人可以免费就餐，不方便就餐的老人，还能享受免费送餐上门服务。通过信用积分、特色产业、互助养老、志愿服务等形式，伊家村打通了养老服务助餐“最后一公里”。

在总结经验基础上，淄博在全市推行的“党建引领、一网三联、全员共治”乡村治理模式。以党建为引领，通过村级党组织体系与网格治理体系充分融合“一张网”，干部联村组、党员联农户、积分联奖惩，激发干事创业活力，实现乡村治理精细化、规范化，更好地服务当地群众。

联村党建 实现抱团连片发展

“虽然已经在新房里住了半年的时间，但依然感觉像做梦一样。”在山东淄博市沂源县燕崖镇桑家峪村，与梯田和果树打了一辈子交道的侯念利老人顺利住上了小楼，天天高兴地合不拢嘴。

地处沂蒙山区的淄博市沂源县，是山东平均海拔最高的县，素有“山东屋脊”“齐鲁水塔”之称，而桑家峪村是当地有名的“光棍村”，村子不大，却三帮五派，村集体管理力不从心，多年来发展滞后。

针对山区农村小散弱等实际情况，沂源县打破就村抓村的路径依赖，从强化党组织建设入手，在充分尊重党员群众意愿的前提下，按照地缘相邻、产业相连、资源相融的原则，整建制推行“联村党建”模式，通过组织联建、治理联抓、产业联兴、人才联育，合力攻坚办大事、解难事。

淄博市沂源县朱家户联村党委介绍展板。人民网记者 乔业琼摄

作为淄博市第一个联村党建试点，朱家户联村党委成立。由拥有十年基层工作经验的李树春出任联村党委书记，从15个联建村中选拔优秀村级带头人入党委班子，实现班子共建、人才共享，让桑家峪这种“头雁弱”典型村也有了强有力的党组织。联村党委结合联建村实际，研究决定桑家峪等3个村依托山水人文资源，新建农家小院、改建民宿，走整体发展乡村旅游推动乡村振兴的路子。

“如果不加入联村党委，就没有今天的变化，以后好日子还长着哩。”桑家峪村党支部书记、村委会主任王焕安说。

知行合一 凝心聚力落到实处

退休教师高名柱在分享党史故事。人民网记者 乔业琼摄

“今天重点讲一下咱们淄川区的革命历程，让大家了解一下发生在我们身边的革命故事，我们从保卫战说起……”在将军路街道南苑社区的“明理胡同”，一场“学党史·践初心”党史学习教育专题党课正在进行，退休教师高名柱声情并茂地讲述英雄先烈的事迹，群众被跌宕起伏、可歌可泣的英雄故事所感染。

在淄博市淄川区，这样的“明理胡同”有446个。通过组织老党员、退休教师等宣讲员，走到群众中去，用讲故事、读经典、唱红歌、现场学等喜闻乐见的方式，让党史学习教育“活”起来，让群众心里“亮”起来。

整改后的社区通道，台阶和缓坡各半，服务更人性化。人民网记者 乔业琼摄

走进小区，抬眼望去，处处干净整洁，渴了有直饮热水，饿了有方便食堂，累了有座椅乘凉，让人很难相信这是一个已经运营了十几年的老旧小区。

“随着小区里老年人越来越多，原来的社区通道全部是台阶，正在逐步改建为一半台阶、一半缓坡，方便他们出行。”淄博市张店区马尚镇世纪花园社区党委书记邵涛说。

在邵涛带领下，社区每天都有一名党员值日，全天候参与社区工作，让党史学习教育落地生根，实现服务群众“零距离”。活动处一排衣物挂钩，单元门外便捷拉环，老年人家里一块智慧视频……这些小小的改变，背后凸显的是关心民生大课题。

在高青县，“名医村村行”暨百村万大巡诊活动已经组织义诊103场次，接诊群众5146人次；在新华制药，从职工最关心的实际问题入手，节日送温暖、夏季送清凉、娱乐送基层和困难救助、金秋助学为主要内容的“三送二助”活动受到广泛欢迎；在新星集团，再次为员工上调工资，平均增长幅度达30%……多措并举，点滴关怀，让“我为群众办实事”落到实处。

党史学习教育开展以来，淄博市通过用好党的红色资源，讲好红色故事，传承红色基因，让广大党员干部在为民服务办实事上锻造过硬作风，把党史学习教育的成果转化为推动发展改善民生的具体举措，解决了一批困扰多年的“老大难”问题，取得了一批富有成效的工作成果，用实绩赢得了当地群众的广泛认可和肯定。

(责编：王仁宏、章斐然)