人民网北京9月25日电 （记者杜燕飞）自9月24日起，内地与香港债券市场互联互通南向合作（简称“南向通”）正式上线运行。人民银行发布的数据显示，“南向通”首个交易日，共有40余家内地机构投资者与11家香港做市商达成了150余笔债券交易，成交金额约合人民币40亿元，涵盖了香港市场的主要债券品种。

当日，人民银行副行长潘功胜在“南向通”启动仪式上表示，中国金融市场发展的经验表明，坚定不移地扩大开放，是实现金融市场市场化、法治化、国际化发展的强大推动力和重要保障，是进一步提升金融服务实体经济能力和国际竞争力的关键举措。

“2017年，内地与香港债券市场互联互通的‘北向通’上线，4年多来平稳高效运行，成为中国金融市场对外开放的重要里程碑。”潘功胜表示，“南向通”正式开通，标志着“债券通”实现了双向通车，充分体现了中央政府对巩固和提升香港国际金融中心地位的高度重视，体现了中央政府支持香港长期繁荣、稳定、发展的信心和决心。

潘功胜指出，作为连接两地和国际金融市场的重要渠道，“南向通”进一步提升两地金融市场联通效率和一体化程度，在为内地投资者投资香港及全球金融市场提供便利的同时，也将为香港注入新的活力和能量。

此前，人民银行、香港金管局联合公告，符合要求的境内投资者可以通过“南向通”，投资在境外发行、并在香港市场交易流通的债券。目前“南向通”年度总额度为5000亿元等值人民币，每日额度为200亿元等值人民币。

中国银行研究报告认为，“南向通”丰富了境内投资者的标的选择范围，提高了大类资产配置的灵活度，增强了境内投资者对资本跨境流动和汇率管理的意识，有助于促进跨境人民币投资便利化，也有助于降低境内企业的融资成本。

该研究报告同时指出，“南向通”支持境内机构“走出去”，多角度参与和融入全球金融服务业，通过市场化方式，更好发挥汇率在宏观经济稳定和国际收支平衡当中的作用，使得跨境资本更加呈现双向流动的态势，有助于推动金融资本市场开放。

业内人士认为，“南向通”为境内投资者提供新的资产全球化配置途径，与“北向通”一起形成境内、境外资本双循环的良性互动。“南向通”开通后，内地资金的涌入将为香港债券市场注入流动性，促进香港债券市场高质量发展。

人民银行表示，“南向通”的推出，有利于巩固香港联接内地与世界市场的桥头堡与枢纽地位，助力香港融入国家发展大局，有利于完善我国债券市场双向开放的制度安排。“南向通”通过加强两地债券市场基础服务机构合作，为内地机构投资者投资香港及全球债券市场提供便捷通道。同时，人民银行与香港金管局加强监管合作，强化“南向通”交易结算信息收集和风险防范。

下一步，人民银行将继续会同香港金管局、两地基础服务机构和各市场参与机构，根据“南向通”运行情况，进一步完善相关制度安排，推动中国债券市场改革开放高质量发展。

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