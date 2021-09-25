人民网北京9月25日电 （黄盛）今天，国务院国有资产监督管理委员会发布公告表示，经国务院批准，组建中国电气装备集团有限公司，由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责，列入国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的企业名单。国家电网有限公司所属相关企业、中国西电集团有限公司整体划入中国电气装备集团有限公司。中国西电集团有限公司不再作为国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的企业。

据了解，今年以来，央企的战略重组和专业化整合一直处在“进行时”：中化集团与中国化工集团联合重组成的中国中化控股有限责任公司正式成立；中国星网集团组建成立，成为首家总部在注册雄安的央企；中国电科重组中国普天顺利完成；国家管网集团接管北京管道公司和大连液化天然气公司股权，等等。这些重组整合，将原本分散在多个央企的相同业务单元，按照合并同类项的方式有机整合在一起，实现更强的发展效应，解决央企发展过程中存在的国有资本布局结构不合理、资源配置效率不高、同质化发展等问题。

中国企业联合会研究员刘兴国在接受人民网财经采访时表示，央企的重组整合在持续推进，可以促进国有资本更好实现“三个集中”，同时快速提升产业市场集中度，助力规范市场竞争，推动产业健康发展；从重组整合还可以盘活低效无效资产，提升资源利用效率，快速做大央企规模，增强央企对市场的影响力，改善央企财务绩效。

早在今年年初，国资委企业改革局在2021年工作安排中指出，将扎实推动布局结构调整优化，稳步推进化工、钢铁、信息等领域央企战略性重组，指导企业聚焦国家战略积极稳妥开展并购工作，做好油气管网资产重组收尾，做好新央企划转接收等工作；支持以医疗健康为主业的央企进一步整合资源，培育竞争力强的医疗健康集团；深化央企钢铁煤炭去产能工作。

目前从国资委推进央企重组整合的实践看，改革是根据企业实际情况，灵活采取具体的并购重组方式；既有强强联合的战略重组，也有合并同类项的专业化整合；既有整体性划入，也有新设合并。

在谈到支持央企重组整合的原因时，国资委秘书长、新闻发言人彭华岗此前表示，推动国有资本向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业领域集中，补齐产业链供应链短板，提升供应链保障能力和产业体系抗冲击能力，推动创新资源的整合协同，切实解决部分央企之间的产品相似、资源分散、重复建设等问题，形成资源合力。

中国企业改革与发展研究会研究员吴刚梁在接受人民网财经采访时认为，强强联合、吸收合并、剥离组建等央企重组整合的“一企一策”不同形式，实质上都是把资源向优势企业集中，有利于优化国有资本布局。

“央企重组整合可以减少同一产业、统一领域的无序竞争和同质化经营，有利于集中资源形成合力。”吴刚梁向人民网财经表示，比如，钢铁等行业的集中度还不够高，需要央企进一步整合行业资源，提升行业的产品与服务标准，促进结构调整和产业升级，但在推进过程中，应该坚持“成熟一户、推进一户”的原则。

刘兴国也认为，央企的重组整合，应该从企业自身层面出发，遵循市场化的原则，不能强制性地实施“拉郎配式”的重组整合。

(责编：王仁宏、吕骞)