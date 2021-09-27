人民网记者 栗翘楚

9月24日，2021中关村论坛开幕式在北京举行，国家主席习近平向论坛视频致贺。

习近平主席指出，当前，世界百年未有之大变局加速演进，新冠肺炎疫情影响广泛深远，世界经济复苏面临严峻挑战，世界各国更加需要加强科技开放合作，通过科技创新共同探索解决重要全球性问题的途径和方法，共同应对时代挑战，共同促进人类和平与发展的崇高事业。

多位受访者在接受人民网记者专访时表示，习近平主席的致辞彰显了中国持续加强科技开放合作的决心，与世界各国共同应对时代挑战的诚意，为中外企业发展提振了信心。

“习近平主席的致辞我深感认同，联想作为一家全球化高科技企业，一直在身体力行。”联想集团董事长兼首席执行官杨元庆表示，从1984年在中关村起步至今，联想已在全球拥有17个研发中心，汇聚全球创新资源协力创新，并且建立了完备的创新体系，实现产学研融合发展。

“习近平主席的致辞让我们倍感振奋。作为产业研发引擎，高通公司从2001年在中关村设立CDMA中心，与众多位于北京的合作伙伴共筑5G产业新生态。”高通公司全球高级副总裁钱堃表示，随着5G的发展，未来将持续分享高通的研发成果，在5G+智能交通、5G+健康医疗等领域向合作伙伴赋能，推动更多全球科技创新合作。

北京智源人工智能研究院院长、北京大学信息科学技术学院教授黄铁军教授表示，“习近平主席的致辞强调要高度重视并加强国际科技合作，展现了我国希望通过科技开放合作推动建设人类命运共同体的强大信念。当前，全球科技开放合作的大势不可阻挡，加强国际科技创新合作，中国既是倡导者，也是实践者。”

习近平主席强调，当今世界，发展科学技术必须具有全球视野，把握时代脉搏，紧扣人类生产生活提出的新要求。

“当今世界处于百年未有之大变局，发展原创硬科技，是国家发展的重要动力，也是时代赋予中国企业的历史重任。”优必选科技首席品牌官谭旻表示，当今世界，发展科学技术需要具有全球视野并回应时代要求，优必选科技正在让人类的生活方式变得更加便捷化、智能化、人性化，使中国的AI技术服务全球。

“习近平主席的致辞，为广大科学家、科技工作者和科技企业指明了科技创新的方向。”慧拓智能CEO陈龙表示，作为中科院科技成果转化的高科技企业，公司将积极响应国家双碳目标以及矿业智能化政策要求，与全球共享互惠科技成果。

中关村科技园区是全国第一家国家级高新区，也是第一家国家自主创新示范区。成立30多年来，中关村成为科学技术拥抱市场的一面旗帜，一大批高科技企业在此孵化、汇聚，高科技产业从无到有、由大变强。

习近平主席强调，中国支持中关村开展新一轮先行先试改革，加快建设世界领先的科技园区，为促进全球科技创新交流合作作出新的贡献。

“习近平主席的致辞令人振奋，中关村论坛是中国科技强国的一个缩影。”阿斯利康全球执行副总裁王磊表示，随着中关村开展新一轮先行先试改革，阿斯利康将积极发挥跨国企业的桥梁作用，在“双循环”新发展格局下，集聚全球创新资源，吸引国际创新企业和项目在京落地。

作为构建新发展格局的重要支撑，科技创新同样离不开“金融活水”精准滴灌。华夏银行股份有限公司党委副书记、行长张健华表示，“习近平主席的致辞催人奋进。我们将以更大的决心和担当，助力北京国际科技创新中心建设，深耕科技金融市场，加强对中小企业和科技创新的金融支持。提升科技金融服务能力、优化金融资源配置，是支持科技创新高水平自立自强，服务首都经济高质量发展的重要举措，也是商业银行打造新增长极的重要机遇。”

(责编：孙红丽、高雷)