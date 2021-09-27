人民网乌镇9月27日电 （记者韩琳佳、许维娜）“数字经济、数字政府还是数字社会建设，贯穿其中的核心概念就是‘数据治理’。”在26日举办的世界互联网大会·网络数据治理论坛上，中国网络空间安全协会理事长王秀军如此表示。

论坛上，数据领域专家学者以及产业界代表共同探讨数据安全与发展、数据治理与个人信息保护等热点话题，为共同推进全球数据治理建言献策。

王秀军认为，数据治理是一个有机整体，要在国家战略、法律法规、技术保障、标准建设、行业自律等方面同时发力、相向而行。这就需要获得社会各界的共识，做到同频共振，并通过积极开展国际交流，加强互信、彼此借鉴。

推进数字政府建设是加快政府职能转变、建设服务型政府、推进国家治理体系和治理能力现代化的关键举措。国务院办公厅电子政务办公室副主任李三群表示，建设数字政府关键要通过加强顶层设计，健全工作机制、强化数据赋能、坚持数据普惠、坚守安全底线等做好政务数据共享，打破数据孤岛和数据烟囱。

国家信息中心副主任周民认为，在数字化转型的背景下，如何深化数据共享开放，激活数据价值，增强数字化转型动力，已成为摆在我们面前的重要课题。为了打好这一时代命题，必须提升数据、算法、安全的保障能力，弥补数据在供需对接、分析利用水平、共享开放的规则制度以及安全保障四个方面的不足。

对此，周民建议做好四个提升：完善数据治理体制，提升数据融合能力；创新数据利用场景，提高数据利用的能力；完善数据要素市场，提升数据配置能力；鼓励技术融合应用，提升数据防护能力。

教育部科技与信息化司副司长舒华则聚焦教育数据治理领域，她认为教育数据治理是教育高质量发展的重要支撑，并且能够有效推进教育数字转型。

谈及教育数据治理经验和对未来的展望，舒华提出，要树立数据治理的科学理念，做到坚持统筹坚固、坚持最小必要、坚持一数一源、坚持分类分级保护；完善数据治理的制度体系，要以制度建设为抓手、应用为牵引、规范数据管理，更好地发挥数据效能；筑牢数据治理安全屏障，严格落实数据安全、个人信息保护等法律法规，提升数据安全保障能力。

深圳市互联网信息办公室主任王楚宏结合深圳数据治理实践，分别分享了“三个一”有益探索路径，即深圳用一部法，确定数据发展和管理规则；一张网，构建城市治理底座；一条线，保障网络与数据安全。北京市大数据中心副主任唐建国结合北京当地实践，分享了北京数据要素流动实践路径，提出基于大数据建立目录区块链、金融专区公共数据信托运营等优秀实践，为公共数据的开放治理提供了新的认识视角和有益借鉴。

同时，与会嘉宾一致认为，数据是数字化的底层基础，以数据为核心的数字经济将为后疫情时代全球发展提供强有力的支持。嘉宾还共同呼吁，世界各国可以携手共建全球性数据治理机制，通过举办数据治理全球论坛，组建高水平数据治理研究机构，展示数据治理最佳实践案例等举措，汇集全球智慧、形成多方共识、制定国际规则。

(责编：孙红丽、高雷)