9月27日下午，神舟十二号载人飞船返回舱开舱仪式现场。我们的太空创新实践中心供图

人民网北京9月27日电 （记者赵竹青）9月27日下午，神舟十二号载人飞船返回舱开舱仪式在京举行。记者获悉，此次神舟十二号载人飞船搭载了航天育种、空间生物实验等项目十余个，还围绕庆祝中国共产党成立100周年进行了有关搭载。

开舱仪式现场，中国载人航天工程办公室主任郝淳，我国首飞航天员、航天英雄、载人航天工程副总设计师杨利伟，西安卫星测控中心副主任方旭来等，分别向巴基斯坦驻华代表移交搭载的中巴旗帜和证书，向纳米比亚驻华代表移交搭载的纳米比亚国旗和证书，向中国关心下一代工作委员会移交青少年科普试验物品，向云南省、宁夏回族自治区、航天育种产业创新联盟等移交搭载的特色作物种子。

中国载人航天工程立项实施至今，始终秉持为人类和平开发外太空、为人类可持续发展做贡献的理念，高度重视国际友好协作项目的开发，重视服务国计民生、服务百姓生活。自神舟一号飞行任务开始，在历次任务中都搭载了具有科研价值或社会效益的公益项目，在服务带动科学研究、农业发展、产业升级等方面发挥了积极作用。

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